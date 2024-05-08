資本市場熱絡 永豐金前四月獲利衝破85億元

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永豐金控公布2024年4月自結單月稅後純益16.26億元，累計1～4月稅後純益85.04億元，年增21.46億元，年增33.8％，累計稅後每股純益0.69元。其中主要子公司永豐銀行4月稅後純益13.55億元，累計1～4月稅後純益65.88億元；永豐金證券4月稅後純益2.74億元，累計1～4月稅後純益18.02億元。

永豐金控指出，4月稅後純益月減8.51億元、34.4％，是因4月資本市場波動劇烈且營業天數較少，主要子公司獲利較前月下滑所致。其中，子公司永豐銀行4月稅後純益13.55億元（月減3.97億元、22.7 ％），利息淨收益略減主因為營業天數較少，手續費淨收益與金融交易操作獲利減少則是受到市場動盪、投資氣氛轉趨保守影響。

子公司永豐金證券4月稅後純益2.74億元（月減3.47億元、55.9％），主要是因股債波動造成資本利得減少，且交易天數與日均量不若前月，手續費收入亦減所致。

永豐金控說明，今年1～4月累計稅後純益85.04億元（年增21.46億元、33.8％），大幅成長主要因受惠於今年以來資本市場熱絡，銀行子公司與證券子公司獲利皆創下歷年同期新高。

其中，1～4月銀行子公司稅後純益65.88億元（年增12.75億元、24.0％），整體獲利較去年大幅成長，主要受惠於手續費收入動能大幅提升及金融交易相關收益成長；1～4月證券子公司稅後純益18.02億元（年增7.64億元、73.6％）。大幅成長主要受惠於台股價量齊揚，手續費收益顯著成長。