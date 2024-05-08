《日股》企業財報拖累 日經收市跌1.63%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】東京股市從前一個交易日的數周高點回落，周三收在下跌；目前財報的公布，導致出現股市贏家和輸家，同時投資人也在等待新的線索，以判斷美國的利率路徑。

周三日經225指數收盤跌632.73點或1.63%，為38202.37點。東證一部指數跌39.79點或1.45%，為2706.43點。

由於美國就業增長意外放緩，讓市場放心聯準會今年可能仍會降息。日經在周二升到近三周新高水準。

然而由於缺乏新線索來確認可能降息的時間和規模，美國股市在周二搖搖欲墜，讓日經幾乎沒有繼續上漲的動能。

三井住友資產管理首席市場策略師Masahiro Ichikawa表示，美國降息的時間點，將對日本股市產生重大影響。如果美國通膨穩定下來，降息的可能性增加，日本股市將跟隨華爾街走高，「我認為，日經指數在今年底可能會再次逼近3.9萬或4萬」。

美國科技股的下跌，也給日本股市帶來壓力。

晶片製造設備供應商東京威力科創跌1.5%。人工智慧新創投資人軟銀集團跌1.7%。

周三由於缺乏推動股市的政策消息，企業財報表現和獲利了結的壓力，主導了市場走勢。

任天堂表示，計畫宣布Switch遊戲機的後繼者，隨後股價跌5.4%。同時三菱重工也大跌7.3%。

豐田汽車在公佈了創紀錄的季度營業利益後，跌幅縮小，收跌0.6%。