《經濟》出口連6紅 前4月進出口雙創同期次高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】財政部周三公布113年4月海關進出口貿易初步統計，全球經濟復甦步調依然偏緩，雖值產業淡季，且大多數貨類接單狀況欠佳，所幸人工智慧、高速運算等新興科技應用需求不墜，4月出口374.8億美元，月減10.4%、年增4.3%(按新台幣計算增10.0%)，連續6個月正成長；累計前4月出口1478.1億美元，年增10.6%(按新台幣計算增14.6%)。進口隨電子零組件需求增溫、資本設備購置止跌回升，規模值310.2億美元，月減6.4%、年增6.6%(按新台幣計算增12.4%)；累計前4月進口1223.9億美元，年增3.8%(按新台幣計算增7.5%)。累計前4月出、進口值均為歷年同期第2高，分別增10.6%、3.8%。

4月出超64.6億美元，較上年同月減3.7億美元；累計1至4月出超254.2億美元，較上年同期增96.3億美元。

4月出口主要貨品中，資通與視聽產品受人工智慧商機、供應鏈重組及相關業者擴大在台生產等影響，年增1.1倍至117.4億美元，前述趨勢亦使部分電子零組件流向由出口轉變為內銷，以致出口續減17.7%；傳產貨類出口普遍受限於終端需求偏弱，其中礦產品年減27.9%，機械亦減13.1%。累計1至4月出口，除資通與視聽產品年增1.2倍外，其餘貨品出口均呈跌勢。

累計1至4月出口較上年同期增141.6億美元(+10.6%)，以資通與視聽產品增232.2億美元(+1.2 倍)增加最多，電子零組件減41.5億美元(-7.3%)、光學及精密儀器減12.4億美元(-26.4%)、運輸工具減8.7億美元(-19.6%)、基本金屬及其製品減5.7億美元(-5.9%)。

4月對主要市場出口呈兩極化，對美國因資通與視聽產品買氣旺盛，出口值突破百億美元、年增率81.6%雙雙刷新單月最高紀錄；對東協小增2.8%；對日本因電子零組件出貨衰退及基期偏高，年減39.6%，對中國大陸與香港、歐洲各年減 11.3%、6.5%。累計1至4月對美國、東協出口各年增64.1%、25.0%，對日本、歐洲、陸港出口則分別年減21.9%、6.1%、3.7%。