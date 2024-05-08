《國際產業》電動車「慘」業+1 Rivian盤後重挫6%

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】電動車製造商Rivian第一季虧損超出市場預期，並維持2024年全年產量預測不變，仍然遠低於華爾街預期。

Rivian周二盤後股價大跌6%，該公司給出的展望令分析師對其R1S休旅車和R1T皮卡的需求感到懷疑。

高通膨削弱了純電動車的買氣，而混合動力車的銷售則轉強。

Rivian在第二季初停產，一直到4月底才復工，停工3周是為了進行產線升級，就長期而言有助於降低成本。

Rivian執行長RJ Scaringe表示，公司在本季第一個月停產，但我們已經從三班制改為兩班制，這都是因為生產線的效率加快。我們對我們提供的財測感到樂觀，但我們不打算調整。

Rivian預計今年生產5萬7000輛電動車，遠低於分析師預的6萬2277輛。

此外，Rivian表示，工廠更換設備使第一季成本升高，而供應鏈調整可能在近期內導致生產速度和擴產力道受限。

CFRA Research資深股票分析師Garrett Nelson表示，我們認為展望是保守。我們也認為直到今年晚些時候，Rivian的銷售情況仍然存在一些不確定性，其銷售表現可能無法支持總產量提高。

Rivian第一季營收為12億美元，略高於分析師預測均值11.6億美元。淨損從去年同期的13.5億美元擴大至14.5億美元，部分因為工廠進行升級使成本增加。每股虧損1.24美元，超出分析師預估的每股虧損1.17美元。現金與約當現金達59.8億美元，低於去年第四季的78.6億美元。Rivian將全年資本支出預測大砍5.5億美元，至12億美元，遠低於分析師預估的15.9億美元。