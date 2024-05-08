育世博ACE1831臨床一期試驗 初步數據符合安全性及耐受性

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育世博-ky（6976）8日宣布，參加美國東岸William Blair ＆ Company所舉辦會議中，公布旗下細胞新藥ACE1831第一期臨床試驗第一劑量組別（Dose Level 1）的結果。初步數據符合劑量遞增安全性資料審核的條件。

該臨床試驗是一項多國多中心的研究，旨在評估ACE1831對於患有復發或難治型 CD20（免疫細胞上的一個標記，用於診斷和治療與B細胞相關疾病）表現B細胞瘤成人受試者的安全性及療效。

第一劑量組別為此試驗的起始劑量組別，並只有注射一次，共計收納5位非何杰金氏淋巴瘤的受試者 （其中3位先前曾接受過CAR-T的治療），5位受試者中，共有3位完成臨床試驗計畫書定義之安全觀察期，且符合劑量遞增安全性資料審核的條件。

育世博執行長蕭世嘉表示，在安全性及耐受性方面，該組別的所有受試者皆未發生與 ACE1831相關的嚴重不良事件，也未發生ACE1831相關的細胞激素釋放症候群 （cytokine release syndrome, CRS）或急性移植物抗宿主疾病 （graft versus host disease, GvHD）。在療效探索方面，3位符合劑量遞增安全性資料審核條件的受試者中，在接受ACE1831的治療後，1位受試者疾病達完全緩解（complete response, CR）、2位疾病穩定（stable disease, SD）。完全緩解的病人已經超過三個月疾病無惡化（no disease progression）。

育世博的抗體細胞連結技術（ACC）是衍生自諾貝爾獎得主Carolyn Bertozzi博士發明的生物正交化學；這種技術無須基因編輯，能讓科學家採用活細胞相容性化學來將抗體連結至細胞上，增強免疫細胞對癌細胞的辨識力與毒殺能力，整合了T細胞銜接體與細胞療法。抗體細胞連結（ACC）和 γδ2T 細胞兩大技術平台有潛力突破現有免疫檢查點抑制劑所遭遇的問題，如T細胞耗竭或腫瘤抗原辨識機制失效，期待能增強免疫細胞的作用，進一步提升治療成效。