細胞治療製程訂單撐腰 和迅4月營收年增翻倍

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和迅（6986）受惠客戶委託細胞治療製程訂單增加，4月營收1,822萬元，交出年增翻倍佳績，年成長率168％，1至4月營收3,778萬元，年成長201％。

和迅表示，從目前和迅客戶委託開發細胞治療服務進度來看，已協助多家再生醫療公司提供臨床試驗時所需的製程優化技術、產品開發、臨床試驗用藥生產，若一切進度如預期推進下，有機會於今年下半年起陸續進入製劑委託生產服務（ContractManufactureOrganization,CMO），將有機會帶動今年整體營運繳出亮麗的成績單。

為擴大業務接單動能，同時進行細胞製備廠的產能製程效率提升與廠區優化調整，和迅日前新產線配置已完成，並已與相關單位進行申請變更，有機會於第二季底前完成並開始進行接單量產，未來整體產能規劃包括細胞培養拉升到十公升等級、外泌體產量達百公升級而每天的細胞製劑量也擴增達到每天超過1萬劑，躍升到台灣前三大符合國際規範的細胞製備廠。升級後的產能將可滿足更多CDMO客戶的需求成長以及用於國際CDMO市場開發，為營運成長再添動能。

除了營運持續成長外，和迅也致力於幹細胞新藥研發及開發，透過「異體間質幹細胞」與「幹細胞衍生物」等新一代細胞藥物，鎖定治療現有藥物無法滿足的「心血管疾病」空缺市場，進行相關適應症新藥開發，針對心血管疾病的臍帶間質幹細胞臨床試驗正積極推進中，目前已與台北知名醫學中心合作共同展開收案工作，預計最快今年內完成第一階段收案，並加速後續臨床試驗進度。