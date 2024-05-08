靜宜「大使系列講座」將世界帶進校園 拓展學生國際移動力迎向世界

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靜宜大學為拓展師生國際移動力，將世界帶進校園，特舉辦「大使系列講座」，邀請我國加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓(Andrea Bowman)， 以「跨文化領導力的挑戰」為題，與靜宜師生分享跨文化領導力的挑戰與契機。柏安卓指出，跨文化交流最重要是用正確態度，包容不同文化、接納多元聲音，並認識文化差異、提高溝通效率成為社會進步的動力！

台灣與聖文森及格瑞那丁1981年建交，兩國長年在婦女賦權、農業發展、教育及資通訊等領域合作密切，成果斐然！駐台大使柏安卓曾擔任聖國第一女子中學校長，更積極促成兩國教育合作及文化各項交流活動。

靜宜大學國際學院院長何淑熏指出，透過「大使系列講座」能引領師生瞭解跨文化挑戰及契機，是寶貴的國際交流與學習經驗；並帶來全新國際視野，提升學生全球移動力。

柏安卓在演講中說，跨國交流難免有偏見，但不氣餒；她認為應避免先入為主的判斷及文化偏見，每個人都擁有獨一無二的特質，最重要是要找到共同價值。她期勉學生尊重彼此差異、接納多元文化，並培養團隊合作等態度，成為社會進步的動力！

透過有效的溝通可超越語言！柏安卓表示，溝通有多種的層次，最重要是運用同理心，找到有效的溝通連結點；只要具備這些因素，溝通的語言就是次之。現場聆聽的師生來自不同國家，大家都勇於提問與交流，正好印證了有效的溝通能超越語言。

在最後的交流討論中，靜宜師生提問踴躍，柏安卓勉勵想留在台灣就業的外籍學生，公司招募新進員工會有很多的要求，語言只是其中條件之一，要加強專業等其他能力，必能順利找到合適自己的工作。

來自史瓦帝尼的靜宜寰宇管理學士學位學程一年級斯奈克蘿表示，他在講座中最大學習是，擔任領導人最重要的是嚴守政治觀點的公正，並堅定不移的奉獻和致力為國家服務。