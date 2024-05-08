南延S廊帶起飛! 屏東大型工業廠房獨家標售

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近日內政部都委會第1055次會議審議通過「擬定高速鐵路屏東車站特定區計畫案」，配合高鐵設站屏東及擴大高科技產業發展布局，富住通商用不動產近日即將獨家公開標售：屏東市大慶工業區旁嶄新合法8,620坪工業廠房，提供有意廠商立即進駐廠房生產選擇。

富住通不動產指出，屏東縣府配合中央政策方向，延續台南、高雄科技S廊帶計畫，於新訂都市計畫以高鐵屏東車站為核心，結合周邊先行開發建設之屏東縣運動休閒園區、屏東科技產業園區（擴區）、南部科學園區屏東園區及屏科實驗中學作空間規劃整合，對屏東都市及產業聚落規劃具指標性意義。

此次辦理公開標售之標的，位於上述之核心地區大慶工業區旁，共3筆建號，建物面積約8,620坪。土地使用分區為丁種建築用地，法定建蔽率及容積率為70％及300％，適合多元化產業進駐。

該標售物件樓高25公尺，共3層樓；每層高約７公尺，面積約2,000坪，結構強度高。此案位置交通便捷，貨物進出口便利，且緊鄰未來屏東高鐵站、屏東科學產業園區等重大公共建設投資核心。廠商進駐後可享有充足的水電供應及租稅優惠。開標日期為113年5月15日。

富住通不動產強調，屏東未來將作為串聯南台灣高科技廊帶關鍵地區，加速帶動「屏東星特區」發展產業新聚落，帶動產業多元發展及轉型，加速創新，提升城市競爭力。而該標售物件正坐落於屏東產業黃金核心區域，後續將會是產業、交通、人才等資源重要匯集樞紐，歡迎各界踴躍投資屏東。

相關標售資訊可造訪富住通商用不動產官方網站https://www.0211.com.tw/