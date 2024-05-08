象山田園基地今開箱 蔣萬安下田親手種菜苗

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台北市公園處今(8)日舉辦「象山田園基地綠意生活開箱」活動，由台北市長蔣萬安率隊巡禮，並與現場志工及社區夥伴一同種菜，蔣萬安不僅與志工級小朋友一起種下菜苗，也與學童一起合唱歌曲、發放康乃馨來歡慶母親節；蔣萬安表示，本次活動主題以「綠意生活開箱」為主題，彰顯田園城市除種植可食植物外，也是提升生活品質的都市療癒空間。

蔣萬安表示，台北市政府經多年推動田園城市，現階段北市已建立700餘處田園基地，遍布市區內公園、校園、建物屋頂及閒置空地，不但補充都市生態綠化也是綠色減碳空間。

他說，北市公園處選擇設置在交通便利、能見度高、24小時開放參觀、鄰近學校及商圈的象山公園基地呈現多元栽植方式，透過在地與專業意見整合，結合周邊環境，建立兼具在地特色及淨零永續等亮點的田園基地，響應全球淨零排放倡議，協助臺北市建構資源可恢復再生、共享利用的宜居城市生活圈。

公園處長藍舒凢補充，象山田園基地由公園處及「台北市錫瑠環境綠化基金會」共同打造，並由錫瑠團隊帶領志工認養，象山田園基地兼具景觀、環境友善、生態永續的食農教育場域，融入多樣化農耕系統，未來希望成立組織完善的經營團隊，這個約500平方公尺的田園基地，呈現綠能立體栽培、露天做畦栽培、蝸牛菜園、匙孔菜園、雨水菜園等多樣化栽培方式，兼具實用與美觀。

她指出，同時建立水資源、綠資源、光電資源等三種循環系統，資源充分利用不浪費。同時亦呼應聯合國SDGs永續發展目標，打造具有食農教育、景觀遊憩、環境教育、生態保護及永續經營等亮點的多元都會田園基地。

北市公園處表示，田園城市政策升級轉型，目標從增加可食地景面積，更進一步提升至讓市民的生活更加豐富，除了導入食農教育，亦希望能體驗療癒及分享的喜悅，鼓勵更多的市民加入田園城市的經營行列，擴大田園城市的正向影響力，共同為台北市環境永續盡一份心力，邁向2050淨零排放之願景。