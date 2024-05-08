桃園市圖總館增設客家主題專區 9月完成數位查詢系統

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桃園市客家局8日在市政會議中提出，將在桃園市立圖書館總館增設客家主題專區，將於今年9月完成第一期客家圖書數位管理及查詢系統，並於明年6月前完善數位資料庫，開放客家圖書線上試閱及數位影音線上欣賞，另設置客家典藏文物展示專區。

桃園市長張善政8日上午主持市政會議表示，桃園市立圖書館總館環境良好，吸引各地人士到訪，市府特別規畫於總館5樓建置「客家主題專區」，並以數位典藏方式，在版權許可範圍內上架去年主辦的世界客家博覽會部分展出內容，未來也將擇定客家鄉親較多的分館，優先建置客家主題專區，逐步深化客家文化的保存與推廣。

桃園副市長蘇俊賓則說，桃園市立圖書館總館應在館內一般書區客家相關出版品周邊設置適當指引，吸引讀者進一步走入客家主題專區，建構閱聽人自一般書區走往主題書區的路徑。

客家局表示，桃園市立圖書館客家主題專區以「科技力」、「文化力」及「美學力」為基礎，並以建置桃園客家圖書數位管理及查詢系統、優化視覺空間提升客家專區能見度，以及設置客家文物典藏專區分享成果為目標，打造書海裡的客家風景。

客家局提到，客家主題專區分為二階段實施，第一階段將於今年9月完成第一期客家圖書數位管理及查詢系統，將2000筆客家圖書分類及上架，同時提升視覺空間、於專區內設置客語指標系統，並建置數位影音試閱區；第二階段將於明年6月前進一步完善數位資料庫，開放客家圖書線上試閱及數位影音線上欣賞，並設置客家典藏文物展示專區，提供閱聽者更多元的客家文化體驗。