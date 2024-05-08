大成食品業績報喜 首季盈利大增1.62倍

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在港股上市的肉品供應龍頭大成食品8日公布最新財報，今年第一季純利達人民幣（下同）2,685萬元，較上年同期的1,024.4萬元激增1.62倍，表現相當亮眼。受惠純利大增，大成食品每股基本盈利也從上年同期的0.01元增至0.026元。

大成食品財報顯示，今年第一季的營收為14.06億元，較上年同期的15.29億元下跌了8.1％。但第一季毛利來到1.9億元，較上年同期的1.56億元激增21.7％，因此帶動整體純利攀升。

大成食品指出，今年第一季，加工食品業務、飼料業務、肉品業務分別占集團總營業收入的44.7％、30.6％、24.7％，占集團總毛利的73.8％、20.0％、6.2％，其中加工食品為集團最大的營收與獲利來源。以加工食品為龍頭，帶動集團業績持續增長的食品化戰略繼續取得成效。

在食品業務方面，今年第一季，大陸內銷食品營業收入和毛利分別年增22.8％和32％。

儘管受到日元貶值和大陸國內對日出口低價競爭的影響，第一季，外銷加工食品收入基本持平，但出口毛利年增30.1％。外銷團隊將繼續發揮新品研發優勢，深耕日本市場，並加大其他出口市場的開發力度，分散出口市場過於集中的風險。

未來，該公司將進一步佈局食品產能擴充，加快食品規模化進程，以食品業務的穩定獲利平抑肉品行情的異常波動風險。

另外，由於大陸國內生豬和肉雞養殖市場持續供過於求，豬肉與雞肉價格較去年出現下跌，大成食品調整了飼料與肉品營運結構，整體營業收入較去年同期有所下滑。

大成食品指出，飼料事業積極應對市場挑戰。第一季，豬價持續低迷，造成營收下降23.7％，但毛利率年增26％。飼料事業團隊積極調整策略，積極探索豬料以外市場，豐富產品線並分散市場風險。

展望2024年，面對全球經濟的不確定性和行業競爭的加劇，大成食品表示，將繼續以食品為帶動集團業績成長的龍頭，以飼料為基礎，優化行銷策略，提高銷量，同時聚焦肉品業務增值，強化現金流管理。食品規模化、飼料多元化、肉品增值化，三者協同運作，穩步推進數位化轉型，以增強公司整體的產業競爭力與抗週期能力。