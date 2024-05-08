台灣乳癌患者沒有年輕化，罹患年齡增長有老化趨勢，但這1型比例卻高於歐美

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因為社會型態、飲食模式和大環境的改變，許多疾病的罹病年齡都提前了，像是以往多發生在老年人身上的三高疾病，高血壓、糖尿病和高血脂和腎臟病，以及退化性關節炎，還有眼睛部分的老花眼、青光眼和白內障…..等，都有年輕化的趨勢。

就連民眾聞之色變的癌症，過去也多半是中老年族群的好發率較高，但現在年紀輕輕就罹患癌的人也不少，尤其是乳癌這個女性第一好發的癌症，許多花樣年華的女明星，或正值生育的女性紛紛罹癌，讓大家有乳癌年輕化這樣的印象。

台灣年輕型乳癌占1／3

台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，其實台灣女性乳癌並沒有年輕化的趨勢，反而因為社會高齡化的關係，乳癌年齡中位數年年往後移。依據110年最新衛生福利部癌症登記報告顯示，110年乳癌年齡中數位為57歲，比109年的56歲長了1歲；但值得關注的是110年新增的1萬7432名乳癌病友中，未滿50歲的年輕型患者有5597人，占比約為32%，是歐美國家25%的1.28倍，等於每3名乳癌患者中，就有1人是停經前的年輕型，而且存活率也比歐美日韓來得低。

根據國際醫學期刊的研究顯示，相較於歐美各國，亞洲人年輕乳癌荷爾蒙受體陽性比較多，而其中台灣年輕型乳癌的荷爾蒙受體陽性的比例又更高；至於台灣40歲以下極年輕型乳癌荷爾蒙受體陽性患者的預後也比較差。對此，陳守棟指出，這可能與種族間的體質和基因差異有關。因此，這群侵襲性較高、在過去預後也比較不好的年輕型荷爾蒙受體陽性乳癌患者，更應該要積極配合醫師，盡快接受適當的治療和定期追蹤。

切除卵巢保命，但身心受創

陳守棟指出，在台灣年輕型乳癌當中，大約有近2成是屬於晚期和轉移型乳癌，針對其中人數比例較高的停經前荷爾蒙受體陽性患者來說，標準治療方式是藉藥物讓卵巢得到休息、停止經期，再給予抗荷爾蒙治療或化療。

但停經的藥物費用所費不低，而且健保沒有給付，一年大約需要花費5、6萬，許多患者在無法負擔的情況下，只好透過手術將卵巢切除來製造停經。但對於年輕女性來說，除了需要忍受摘除卵巢之痛外，女性性徵遭受剝奪感油然而生；甚至有研究顯示，停經前婦女切除卵巢後，恐會增加死亡、心血管疾病、失智、骨鬆等疾病風險，就連生活品質和性功能都會受到影響。

乳癌治療有進展

陳守棟進一步說明，隨著醫藥科技的進步和發展，乳癌治療也有相當大的進展，以預後比較差的停經前荷爾蒙陽性轉移的年輕型乳癌來說，CDK4/6抑制劑這種口服的細胞週期抑制劑，加上抗荷爾蒙藥物雙管齊下，除了可阻斷癌細胞的分裂週期、縮小腫瘤之外，甚至有可能可以預防疾病的惡化、延長存活期。

陳守棟有一名40多歲的未婚女性，確診時是第四期的荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌，癌細胞已轉移至全身骨頭，但患者希望保留卵巢，在接受CDK4/6抑制劑搭配抗荷爾蒙治療後，目前已經維穩定病況已經有2年的時間了。過去停經前的轉移性荷爾蒙乳癌病友使用CDK4/6抑制劑需自費，但今年起健保已納入給付，幫助年輕型乳癌病友減輕不少負擔。

4特性和8危險因子

雖然台灣乳癌有老化的趨勢，但年輕女性仍不可輕忽，因年輕型乳癌的侵襲性高，且有4個特性要特別注意，包括大多為荷爾蒙受體陽性、腫瘤比較大惡性度高、不易自我察覺發現較晚，以及預後差死亡率高。另外，也有8個危險因子，家族有乳癌病史、飲食過於西化、有抽菸酗酒習慣、體重超標，以及初經過早停經太晚、從未懷孕或太晚懷孕、久坐不動和缺乏運動，以及過度暴露於環境荷爾蒙等。

陳守棟表示，年輕型乳癌與年長型乳癌最大不同，包括荷爾蒙受體陽性比例高、腫瘤惡性度與診斷時為晚期的比例較高，有可能與年輕女性自認身體較健康，容易忽略乳癌威脅有關。而年輕型的停經前乳癌病友，正是拚事業的階段，加上有些患者的子女尚未成年、擔心無法陪伴長大，比停經後乳癌患者需承擔較多責任，因此，需要更多的關懷與支持。

最後，陳守棟呼籲，不論是年輕或年長女性，一旦罹患乳癌，都要和醫師充分討論，規劃適合自己的治療策略，追求更好的預後。另外，不幸罹患了乳癌也別擔心，特別是年輕型乳癌，只要正確治療，不要迷信偏方、另類療法，現在都有很好的醫護團隊和治療藥物，可以幫助妳一起面對，戰勝乳癌。

文／李政純

本文摘自《常春月刊》494期