全球塗料領導品牌與旗下品牌推廣全球與臺灣實踐ESG永續行動

近兩年俄烏戰爭造成國際燃料成本大漲，全球皆面臨嚴峻的能源短缺衝擊電業營運，各國除了積極發展推進永續能源轉型之外，節省能源耗損更是當務之急。面臨即將到來炎熱多雨且用電量高的夏季，全民節能抗漲再度躍升為熱門話題，除了升級改善節能家電冷氣設備外，選擇具隔熱效果的外牆塗料亦是節能省電新選擇，不僅可以美化建築物外觀，還能有效降低室內溫度、減少空調耗電，輕鬆度過舒適涼爽無負擔的夏天。

全球塗料領導品牌阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）與旗下裝飾漆塗料事業體得利塗料（Dulux）於全球與臺灣長期深耕並實踐ESG永續行動，並於臺灣持續推廣環境友善的水性塗料產品應用。今年5月起，因應市場趨勢與極端氣候持續破高溫紀錄的環境，室外漆牆面明星商品「外牆耐候晴雨漆系列」全新隔熱升級，不僅擁有廣受好評的耐候防水且不易褪色的性能，更進一步獲得隔熱降溫的科學報告認證，有效隔絕熱源、可為室內降溫5度以上，搭配熱賣屋頂防水產品「倍剋漏屋頂防水漆」長效防水５年、隔熱降溫５度一次擁有，為住宅、商辦等室外屋頂及牆面提供有效節能的解方，順應ESG綠能轉型趨勢，攜手打造永續減碳宜居的環境。（經濟部能源局&台電表示空調溫度只要調高1度，便可省下6～9%的耗能）