花蓮端午節返鄉專車來了 台鐵2列次車票15日開搶

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

蘇花路廊因0403地震受損，鐵路需求量大，花蓮縣府與台鐵合作，端午連假將安排返鄉專車來回共2列次，15日中午12時開放網路訂票，讓旅居外縣市的縣民能順利返鄉，與家人團聚歡慶端午佳節。

返鄉專車是6月7日晚上7時37分台北站發車，直達花蓮站；返工專車是6月10日下午2時16分花蓮站發車，直達台北站。凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於5／15中午12時至下午4時，由「花蓮縣政府全球資訊網－熱門連結-113年端午節返鄉專車訂票」登載資料訂票。

縣府說，此次專車於花蓮至玉里區間亦提供區間車接駁南下或北上，讓南區民眾返鄉更為方便，6月7日區間車接駁南下時刻：花蓮21：57發車-壽豐22：15到-鳳林22：30到-光復22：43到-瑞穗22：59到-玉里23：30到；6月10日區間車接駁北上時刻：玉里12：27開-瑞穗12：46開-光復13：13開-鳳林13：26開-壽豐13：40開-花蓮13：58到，搭乘接駁車民眾僅需出示專車乘車證，即可轉乘。

0403強震後蘇花公路崩坍嚴重，雖然已經搶通，但有放行限制，且多數民眾不敢開車回花蓮，返鄉優先選擇搭火車，認為返鄉專車應加開班次。縣府表示將與台鐵公司接洽，盡可能加開班次。