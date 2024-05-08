采盟免稅店聯手山葉鋼琴 Global Love Piano在桃機彈琴說愛

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采盟免稅店與台灣山葉音樂合作「Global Love Piano」企劃，邀請台灣知名塗鴉藝術家阿迪啊萬（Ahdiaone）打造全新聯名創作彩繪街頭鋼琴，即日起至7月10日期間，在桃園機場第二航廈D區的101前廣場展出，展出期間采盟免稅店將不定期推出驚喜現場快閃音樂表演活動，同時也開放旅客可以自由演奏，歡迎展出期間將出國的旅客來自由演奏，一起彈琴說愛。

這次采盟免稅店與台灣山葉音樂的首次合作，希望透過機場平台讓國際往來旅客看見台灣創造力。

采盟免稅店8日下午特別邀請今年推出首張個人跨界鋼琴專輯的知名新生代鋼琴家張育瑞 ，現場彈奏專輯主打曲 「Fire!」，以搖滾鋼琴曲風，瞬間炒熱現場的氣氛，引起旅客們一陣歡呼。

「Global Love Piano」企劃是希望藉由特別彩繪的鋼琴，營造一個大家想輕鬆彈奏的氛圍， 讓經過的人目光被吸引，鼓勵人們彈奏音樂而設置的街頭鋼琴，一起分享及傳遞音樂賦予之愛的能量。這項由日本Yamaha發起的全球性公益企劃，在日本已有許多成功案例，不論是機場、車站、地下商街...等，均可見到傳愛街頭鋼琴的身影。

台灣首架的街頭鋼琴作品「Wild World」邀請從事塗鴉藝術創作十餘年的台北塗鴉藝術家阿迪啊萬（Ahdiaone）以西岸newschool塗鴉風格為主，合併當代狂野塗鴉的風格，使用MUSIC及Love Piano的大型變化字體，粉紅色與紫色讓整體降低了視覺的銳利感，充份表達音樂的想像力，營造輕鬆彈奏的氛圍。