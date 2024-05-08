《產業》新品牌＋多元行銷 觀光署今年拚千萬旅客來台

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【時報記者林資傑台北報導】交通部觀光署6～8日召集全球16個駐外辦事處辦理「2024駐外國際行銷推廣會議」，鑒於2023年來台旅客達648萬人次，2024年將更積極引客來台，透過多元廣宣操作力拓客源，目標力拚1000萬人次來台，協助觀光產業加速復甦，回應社會大眾對觀光署組改期待。

此次會議主要研討加速擴大、迎接國際旅客來台旅遊及全力振興地方觀光發展。觀光署長周永暉在會中勉勵各駐外辦事處主任，表示疫後全球旅遊市場充滿挑戰、亦充滿機會，遇事應秉「當責」、「創新」、「超前部署」務實檢討、確實應對。

為加速達成今年來台旅客1000萬人次目標，觀光署推出台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」（台灣魅力．驚喜無限），引領疫情解封後開創新的10年，訴求「台灣為優質旅遊目的地，傳達台灣獨特旅遊價值」，傳遞給國際旅客「台灣四季，都是觀光季」訊息。

面對全球旅遊市場激烈競爭，觀光署已研訂推動「入境觀光振興計畫」，透過市場面、組織面2項戰略布局，及擴大引客、擴大行銷、擴大合作3個擴大計畫，優先鞏固日韓、港澳、新馬泰越菲等主力客源市場，深耕歐美長線，並布局拓展印尼、印度等高潛力市場。

觀光署表示，未來全球將達到18個駐外辦事處、6個觀光資訊服務處（TTIC）規模，逐步整備觀光國家隊到位。各市場行銷計畫也將無縫接軌新品牌3.0靈活運用，藉由旅展／推廣會、戶外廣告、電視媒體、社群媒體等「五路齊開」廣宣操作策略，推升全球市場行銷聲量。

觀光署表示，未來各駐處會以線上、線下併進的多元行銷模式，整合如觀光圈、綠色旅遊目的地、微笑南灣遊程曲線等在地最新觀光資源，開拓區域旅遊特色及包裝產品，打造更具在地特色的旅遊目的地形象。

而16個駐外辦事處均反映各國旅客們均相當關切0403花蓮地震情形，能於第一時間統整、掌握各地交通、景點等資訊，製作台灣安心宣言影片供各駐處於現地回應業者及民眾，對穩定赴台旅遊信心助益甚大，後續將維持透過各管道周知，請旅客安心依照計畫來台旅遊。