車門解鎖一指通 高職生全國專題競賽奪冠

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比先進車款keyless功能更威，2024年全國專題製作與創意競賽成績揭曉，僑泰高中汽車科黃俊綸、林韋呈、陳家齊、蔡政峰、李俊幟等同學，以「無匙之途」為題，設計透過車門指紋辨識讓汽車解鎖，同時也可透過WIFI及時回報異常狀況，獲評審委員青睞，奪下動力機械群專題組第1名佳績。

此次汽車科黃俊綸等5位同學以「無匙之途」為題，透過車門指紋辨識設計，讓汽車解鎖、啟動更加便利，同時也可透過WIFI及時回報異常狀況，兼顧防盜需求，為駕駛人提供更安全與便捷的系統，獲評審委員青睞。

組長黃俊綸說，一般老車主要靠遙控器、鑰匙解鎖，先進一些的車款則有keyless功能，但都脫離不了實體鑰匙，一旦鑰匙不見，車輛就無法發動。家人就曾因遺忘鑰匙而苦惱，更多車主則是鑰匙遺失造成車輛被竊，這也是自己和組員想研究指紋解鎖汽車的動機。

組員林韋呈則說，最難的是程式撰寫和電路設計，大家幾乎是從零開始學，課後及假日都留在學校練習。賽前曾因求好心切，測試時間太久，造成作品電路、繼電器損毀，四技二專統測結束後，組員們直奔選手室和老師討論解決方法，所幸在更新電路後成功挽回作品。

指導老師丁主珉說，這組同學求知慾與企圖心非常強，在比賽時，他們更展現出勢在必得的氣勢，將主題內容清楚的向評審老師解說，能夠獲獎，都是一步一腳印的堅持，絲毫不僥倖。

另，機械科許嘉峻、陳民凱、涂冠羽、黃睿烽、黃漢霖等同學，則以「特種機器人」獲得機械群專題組佳作，以機械手臂與車體為核心，加上高解析鏡頭與照明，除可應用於工廠產線，更可投入救災工作。