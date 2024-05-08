9檔人氣債券ETF 近三月受益人增逾萬人

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美聯準會主席鮑爾表態，今年不太可能再升息，且下半年啟動降息預期仍高之下，持續吸引投資人透過債券ETF來布局債市行情。

近三月受益人增逾萬人之債券ETF

法人觀察近三個月以來，共計有九檔債券ETF受益人數增逾萬人，且都為長天期債券ETF，其中以群益ESG投等債20＋（00937B）最受青睞，近三月受益人數大增近9.5萬人，且從近60日，同樣約三個月期間的日均成交量來看，00937B在所有債券ETF中交投最為熱絡。此外，受益人數增加第二與第三多的分為國泰20年美債，人數增加6.4萬人，以及元大美債20年，人數增加近6.2萬人。

群益ESG投等債20＋ETF經理人曾盈甄表示，最新FOMC會議決定維持利率不變，降息時間點則需視通膨回落狀況而定，不過隨著聯準會年內仍具降息可能性，加上經濟與地緣政治前景仍具有不確定性，資產品質佳的投資等級債仍可望吸引訴求穩健配置的資金進駐，表現仍值關注。當中又以結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，因BBB級債在投資級債中收益水準相對高，可說是債信品質與收益優勢兼具，搭配進一步篩選由ESG經營良好的企業所發行的債券，資產品質更為穩健，而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期。

法人分析，聯準會再度維持利率不變，主席鮑爾提及，下一步不太可能是升息，如果失業率上升至0.2個百分點，那聯準會可能考慮降息，消弭市場對於再升息的疑慮，隨後開出的非農就業數據不如預期，再強化市場對近期為美債殖利率觸頂信心。元大美債20年（00679B）為規模最大、受益人數最多的美債ETF，即將於5月17日除息，本次配息換算年化配息率約4.7％，債息不輸金融股配息，再加上未來資本利得空間，是近期吸引投資人逢低買進佈局的原因。

永豐投信指出，永豐20年美公債ETF（00857B）甚至近期因大量資金湧入，申購額度已達上限暫停受理申購後，已獲准追加募集新台幣200億元額度，再度開放初級市場申購。截至5月19日，00857B永豐20年美公債ETF之受益人數從去年底1.2萬人翻倍成長至3.0萬人，而資產規模亦從去年底約55.9億成長至158.9億，顯示長天期的美國債券ETF持續受到市場投資人矚目。

永豐20年美公債ETF經理人林永祥表示，3月美國消費者物價指數（CPI）年增率為3.5％，升幅高於預期，而超出預期的通膨數據，也澆熄了市場原先預期6月降息的可能。此外，聯準會主席鮑爾在近期談話也表示目前對於通膨回落欠缺進展，在未有更多經濟數據支持之下，會維持高利率的貨幣政策，顯示短期要降息的機會並不容易。