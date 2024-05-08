每5.6人中就有1人！日預測：2060年全國失智症患者達645萬人

日本政府8日預測，全國患有失智症（認知症）的人數2060年將達到645萬人，相當65歲以上老年人口中17.7％患有認知症，也就是每5.6人中就有1人。 據估算，2060年全日本患有認知症的人數，較2025年的471萬人（佔老年人口12.9％）增加170萬以上。患有認知症前一階段「輕度認知障礙」（MCI）的人數也高達632萬人。 預測稱，2030年認知症患者2030年為523萬人，老年人口數達到高峰的2040年則為584萬人，與2025年相比增加100萬人以上。此後的2050年為586萬人，持續趨增。 2015年發布的前次預測顯示，2025年有675萬人，2060年將有850萬人患認知症。此次估算中兩項數據均有所減少，厚生勞動省研究團隊表示，吸菸和飲食對認知症風險有所影響，上述兩項生活習慣有所改善，或許估算人數下降的原因之一。 日本政府將參考此次估算，在今年秋季的內閣會議上制定政策基本計劃。此外，新政策也將把認知症患者及家人意見一併列入考慮。隨著獨居老年人年年增多，政府能否對症下藥，推出應對超老齡化社會的政策成為日本社會一大關注焦點。