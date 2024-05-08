4月匯價狂瀉5.52角 新台幣REER寫15個月新低

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4月美元指數強勢表態，新台幣兌美元4月狂貶5.52角或1.69％，月線收下連四黑，反映在有效匯率呈現下滑。根據台北外匯市場發展基金會統計，4月新台幣名目有效匯率指數（NEER）及實質有效匯率指數（REER）雙雙下滑，分別降至100.73及102.8，NEER創近五月新低，REER更寫下近15個月新低水準。

根據央行統計，4月美元指數升值1.66％，非美貨幣除澳幣升值1.03％及人民幣升值0.08％外，其餘全部跌趴，以日圓重摔3.47％最多，其次韓元大跌2.59％、新台幣貶值1.69％居中，加幣及瑞士法郎各貶值1.03％、歐元貶0.65％、英鎊貶0.6％。

匯銀分析，4月市場利空夾殺，除反映美國降息延後，月初中東地緣緊張，也加深美元避險行情，都使非美幣別繼續承壓，4月新台幣繼續貶，且貶幅僅次於日圓及韓元，相較加幣、瑞郎、歐元、英鎊等主要幣別貶更兇，反映在有效匯率上，4月NEER、REER及維持下修。

NEER是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，當物價上漲率偏高時，NEER上升有助抑制物價上漲壓力；至於REER是計入物價變動因素的變動指數，REER愈低代表出口價格競爭力愈高，指數升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利。

匯銀主管指出，部分看法認為美國聯準會降息時間點最快落在7月，但普遍看法仍是9月啟動降息，在此之前美元仍有利差因素支撐，非美幣別難甩偏弱格局，預計新台幣上半年欲強不易，但近期亞幣出現反彈跡象，只要貶幅未失控，有效匯率應可維持在當前水準。

回顧今年以來新台幣貶勢，1月貶值5.66角或1.81％、2月貶值2.76角或0.87％、3月續挫4.13角或1.29％、4月再下殺5.52角或1.69％，但5月以來小漲1.34角或0.41％，若維持緩升走勢，5月也有機會創今年月線首開紅盤。