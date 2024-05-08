MAZDA全新世代旗艦休旅 ALL-NEW MAZDA CX-90搶先亮相

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MAZDA今天(5/8 )首度在台展出全新世代品牌旗艦休旅-ALL-NEW MAZDA CX-90 33T AWD Premium 旗艦七人座車型，作為品牌第二款奠基於最能彰顯駕馭樂趣的全新 Large Products Group 縱置後驅平台技術所推出的 ALL-NEW MAZDA CX-90，以豪華優雅大氣車格展現旗艦休旅獨有的磅礡氣度，結合日式職人工藝車室鋪陳、傲視同級的強悍性能輸出及全方位機能，為 MAZDA 新世代旗艦 休旅 ALL-NEW MAZDA CX-90 品味超凡的豪華定位帶來絕佳詮釋，台灣馬自達亦於同日宣布，將於 5 月 22 日正式在台發表 ALL-NEW MAZDA CX-90。

MAZDA 以 Large Products Technology 全新世代縱置後驅平台為基礎推出最具代表性的品牌旗艦車款 ALL-NEW MAZDA CX-90，外觀以寬闊厚實的車頭設計與經典魂動之翼結合日行燈，營造橫向視覺延伸感，展現大型旗艦休旅獨有的磅礡氣度，動靜之間從容演繹不凡氣勢。車側以俐落車身線條勾勒結合短前懸的車身比例，建構強悍跑格蓄勢待發的意象，搭配外擴輪拱設計與專屬 21 吋雙色鑽石切割式鋁合金輪圈，使整體視覺比例更顯動感霸氣。以細節堆疊成就車格氣度，外觀點綴 INLINE 6 專屬車側銘版、車身同色環車護板及鍍鉻飾條結合 MAZDA 銘刻，將 MAZDA CX-90 尊貴不凡質感推升至極。作為旗艦休旅的市場新標竿，ALL-NEW MAZDA CX-90 車室以環艙金屬飾條結合 LED 環艙照明，搭配觸感溫潤細膩的 Nappa 真皮座椅，為整體視覺與觸覺帶來更尊榮的享受，也讓 MAZDA 向來以備受品味人士青睞的質感車室空間，再次推升至嶄新境界。

ALL-NEW MAZDA CX-90 以正七人座旗艦休旅 3,120 mm 的長軸距設定，除了能為全車乘員帶來寬裕且舒適的乘車體驗，結合第二排座椅電動輔助 One Touch Walk-in 按鍵，讓第三排座乘客可輕鬆進出。圖／業者提供

以最富含駕馭樂趣的縱置引擎後輪驅動技術為基礎，ALL-NEW MAZDA CX-90 搭載能提供豐沛動力輸出的 3.3升直列六缸渦輪增壓引擎及 48V 輕油電技術，配置 MAZDA 自行研發的 SKYACTIV-DRIVE 八速手自排變速系統，不僅輸出流暢綿密，帶來上乘的操駕體驗，亦展現傲視同級對手 345ps/51kg-m 的強悍動力輸出，達到每公升最佳可行駛 12.2 公里的一級能耗表現。

ALL-NEW MAZDA CX-90 車室以環艙金屬飾條結合 LED 環艙照明，搭配觸感溫潤細膩的 Nappa 真皮座椅，也讓 MAZDA 向來以備受品味人士青睞的質感車室空間，再次推升至嶄新境界。圖／業者提供

ALL-NEW MAZDA CX-90 以正七人座旗艦休旅之姿結合 3,120 mm 的長軸距設定，除了為全車乘員帶來寬裕且舒適的乘車體驗，也大幅提升後行李廂空間收納機能，結合第二排座椅電動輔助 One Touch Walk-in 按鍵，讓第三排座乘客可輕鬆進出，不僅滿足日常用車需求、亦可在戶外出遊帶來絕佳行李收納空間機能、或是與三五好友共乘時，於車廂收納多組高爾夫球具組，展現全方位靈活機能。

以最富含駕馭樂趣的縱置引擎後輪驅動技術為基礎，ALL-NEW MAZDA CX-90 搭載能提供豐沛動力輸出的 3.3L 直列六缸渦輪增壓引擎及 48V 輕油電技術，帶來傲視同級對手 345ps/51kg-m強悍動力輸出。圖／業者提供

首度登場的 33T AWD Premium 旗艦車型，配置雙模式大型全景天窗提供寬敞明亮車室空間，標配前座雙區/ 後座獨立恆溫空調與第三排獨立出風口，搭配雙前座導流式通風功能，為車內乘員帶來貼心舒適的乘車環境。諸多嶄新科技配備包含 12.3 吋全數位多功能儀錶、12.3 吋中央資訊顯示幕與可投影智慧型手機導航方向指引的大型前擋投影式全彩抬頭顯示器等三重大型顯示幕配置，能完整呈現行車所需資訊，結合能帶來最適切的行車姿勢設定及座艙環境的駕駛面部辨識個人化功能，與具 12 支揚聲器的 BOSE環繞音響系統，輔以全車 6 組 USB Type-C 充電功能與無線充電裝置，提供全車七人科技共享與奢華精緻質感交織的細膩乘坐體驗。

ALL-NEW MAZDA CX-90 將於 5 月 22 日正式上市！並於 5 月 25 日起於全台 MAZDA 展示中心盛大發表，歡迎所有期盼 ALL-NEW MAZDA CX-90 已久的車迷朋友們搶先造訪 ALL-NEW MAZDA CX-90 專屬預約試駕頁面 ( https://contact.mazda.com.tw/testdrive_arrive/ ) 進行預約，親身體驗 MAZDA 全新世代旗艦休旅的造車工藝。