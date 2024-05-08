NCC委員難產、果粉受害？NCC：iPhone 16下半年恐難來台

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NCC（國家通訊傳播委員會）委員難產，iPhone 16無法買？NCC人事同意權遭國民黨在程序委員會封殺，NCC發言人翁柏宗8日表示，若新任委員無法上任，屆時恐因人數不足導致委員會無法運作，後續像是iPhone 16、17等手機的型式認證、頻道上下架將無法審理，意即今年想換iPhone新機的果粉，恐將因此成為受害者。

通傳會本屆4位委員（含主任委員及副主任委員）任期將於今年7月31日屆滿，依該會組織法第4條規定，行政院院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。行政院已將提名人選翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等4人名單函送立法院審，其中翁柏宗為主委、陳炳宏副主委，但遭到在野立委反彈，並於程序委員會被封殺。

根據目前規定，相關討論案需要過半委員通過，如果委員名單遭到卡關，現任委員則需要延任至新委員選出。以包含主委陳耀祥、委員王維菁和林麗雲，都已經明確表達將回校園，7月31日尚存3位委員的情況，除非副主委翁柏宗延任，還能維持4位委員的低度運作，但若翁柏宗沒有延任意願，或是國民黨團提出NCC組織法第四條修正案通過，委員僅會剩下3位，此舉將造成委員會停擺，無法審理相關議案。

翁柏宗8日表示，如果委員會無法審理相關議案，目前會影響的層面包括未來將上市的iPhone 16、17無法進行型式認證，會導致無法上市販售，還有包含頻道上下架、基地台與無線電頻率發照等等與民生相關的內容。且除了果粉引頸期盼的iPhone，包括三星下半年的摺疊新機，也都會因此受到影響。