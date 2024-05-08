《航運股》四大事業群齊揚 台驊Q1每股盈餘1.88元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】台驊投控(2636)公布第1季財報，海、空、陸、鐵四大事業群同步走出營運谷底，單季營收46.57億元，年增38.31％，為近5季新高，加上財務規畫取得利息及匯兌收益挹注，稅後淨利2.89億元，年增9.36％，每股盈餘1.88元。

因紅海事件帶動歐、美及地中海航線運價上漲逾倍，加上全球終端零售重建庫存需求下，海運事業群第1季營收達25.76億元，年增55.20％；空運事業部則受惠美國電商進口需求熱絡，第1季陸續完成多趟包機業務，帶動營收9.86億元，年增34.04％；由於全球電動車競爭進入白熱化，加速整體鋰礦砂倉儲週轉動能，在美國及澳洲鋰礦砂大廠仍持續佈建庫存下，帶動第1季江船貿易及倉儲收入持續成長，內貿物流事業群第1季營收達7.76億元，年增15.53％，營運仍持續保持兩位數增長；此外，由於遠東至歐洲及地中海運運價較去年同期上倍增，考量運行時間成本，中歐班列成為廠商出口歐洲的主要替代方案，鐵路事業群第1季亦繳出3.18億元，年增6.82％營運佳績。

展望第2季海運方面，2024年運力供過於求趨勢仍未改變，因紅海事件影響，多數航商仍以繞行好望角為主要往來歐洲市場航道，短暫縮減運力過剩缺口；2024年與各航商美國線長約已完成簽署，美國消費力道持續強勁，帶動第2季營運表現。

空運事業部第2季營運趨勢仍以電商產品為主流，台驊空運成功取得多家航空公司往來歐洲及美洲穩定艙位，第2季將陸續進軍其他電商客戶群，擴大營運表現。

內貿物流事業由於鋰離電池2023年價格大幅下滑，預計大陸境內新能源車企業趁勢大舉拉貨建倉低成本庫存水位，可望帶動第2季倉儲週轉率，並提升倉儲收入，而江船運輸則為內貿物流主要營運主體，同時搭配供應鏈上下游加工品物流及配送運輸，2024年仍以2位數增長為目標，子公司聯宇達方自第2季起參與國際化學品大廠倉儲物流競標案，同時與大陸綜合性企業集團洽談倉儲及配送業務合作可行性，搭配現有鋰礦砂、特殊化學及快銷品業務穩定成長，積極與全面性的擴張內需物流市場業務發展規模。

鐵路事業部由於紅海問題持續，考量運行時間成本，中歐班列持續擔任廠商出口歐洲的主要替代方案重責，4月及5月整體出口訂艙量較2023年增長，其中通往重慶、成都班列接單皆已呈滿艙狀態，6月營運則恢復淡季水平；同時土耳其及喬治亞等新興市場開發成效已逐漸展現，中亞市場亦新增2間代理商合作，第2季營運將呈現淡季不淡。

供應鏈物流金融事業部子公司中產保理專營保理金融服務，提供資金予供應鏈上下游優質客戶，與供應商及客戶建立長期戰略合作關係，並積極與當地擔保公司合作，降低營運及違約風險，2024年融資規模將達2億人民幣，實現物流、金流與商流三方共贏之目的，並為集團創造穩定收益。