《經濟》5月出口挑戰7連紅 H1攻次高無懸念、拚增1成

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【時報記者葉時安台北報導】財政部公布進出口數據，4月出口表現不如預期，貨品再度回到綠中一點紅的窘境，資通訊獨紅，但整體仍6連紅，而5月出口可望連續7個月正成長，規模值估387-397億美元區間，增幅為7-10%；受到全球景氣復甦，加上AI紅利，今年上半年出口創下歷史同期次高預估將沒有懸念，成長幅度朝一成靠攏。

財政部周三公布4月進出口初步統計，4月處於淡季，單月出口374.8億美元，月減10.4%、年增僅4.3%(按新台幣計算增10%)，增幅不如預期，仍為連續6個月正成長，財政部說明，雖然全球景氣好轉，但回升動能和緩，雖然AI應用商機強勁，但智慧手機、PCNB銷售復甦不盡理想，傳產貨品需求偏弱，整體接單穩定卻沒有看到太顯著改善，出口11個貨品中，僅資通訊產品上揚，其餘均下滑，狀況再度回到綠中一點紅的窘境。當中礦產品單月出口8.6億美元，年減27.9%，狀況更是相形見絀。

電子零組件進口自去年12月起已回升，但出口尚未跟上，財政部認為，今年4月電子零組件出口129.5億美元，年減17.7%，其中積體電路減27.7億美元(-18.8%)、其他電子零組件減0.2億美元(-2%)；雖然6月電子零件可望受到基期偏低而轉強，但仍僅視為技術性反彈。整體電子零組件出口薄弱，主要是幾年來供應鏈重組，貨品可能從出口轉向內銷，甚至轉為以資通訊型式出口，後續可望資通訊與電子零件一起觀察，才可更洞悉台灣電子產業出口狀況。

出口主要地區國家，五大市場兩極化，4月對美國出口再創新高，對陸港、日本、歐洲均呈下滑。其中對美國出口101.6億美元，首度突破100億美元關卡，年增81.6%，主要受到資通與視聽產品、電子零組件挹注，主因為AI熱絡，以即美國政府積極將先進晶片製造拉回美國在地，推動我國拉貨。而對日本出口19.3億美元，年減39.6%，減幅創下22年半最大，主要為基期偏高，且與車用晶片需求疲軟有關。

展望未來，高利率滯後效應持續限縮國際景氣復甦力道，復有中東局勢動盪、美中角力升溫等外部因素干擾，惟隨供需情勢逐步改善，今年全球經濟朝正向發展之趨勢不變，加以人工智慧、高效能運算等新興科技應用商機加速推展，以及國內半導體產業深具競爭優勢，皆有利維繫我國出口動能，上半年可望續呈穩健成長態勢。

財政部進一步說明，雖然今年經濟仍面臨大陸經濟疲軟、高利率遞延效應等變數，但供需持續改善中，轉好態勢不變。以台積電最近一次法說會中透露，其雖然下修全球半導體展望，但維持營運目標不變，即看到AI商機，可望維持本身目標不變，並運用自有優勢，掌握AI競爭力。

財政部表示，4月預估除了資通訊貨品，其餘仍可望轉正，但4月表現不如預期，拖累整體數據，但仍6連紅，而5月出口可望連續7個月正成長，規模值估387-397億美元區間，增幅為7-10%；受到全球景氣復甦，加上AI紅利，今年上半年出口創下歷史同期次高預估將沒有懸念，成長幅度朝1成靠攏。