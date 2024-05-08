IKKA-KY首季EPS 1.53元 新廠引進智慧工廠概念推升獲利

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IKKA-KY（2250）公告第一季財報，單季稅後純益4,590.7萬元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）1.53元，若排除日圓貶值匯兌因素，單季稅後純益更可達5,000萬元，EPS接近1.7元。

IKKA表示，由於過去幾年因為晶片短缺的因素，導致豐田汽車貨量不如預期、進而連帶影響IKKA的業績，但從去年下半年開始，IKKA業績陸續好轉，而日本豐田也於今年2月公布上一季的獲利，創歷史新高，也帶到整體IKKA今年第一季繳出亮麗成績單。

另外因配合台灣上市規範，合併財報以新台幣呈現，而日幣自2023年3月迄今，貶值超過10％，美元兌日幣由約133到目前約當155，對於IKKA以新台幣損益呈現，也造成一定影響，如比照去年同期之日幣匯率，第一季度合併淨利約當5,000萬，EPS接近1.7元。

IKKA表示，豐田汽車於日前公布之截至2024年3月底止（2023／4~2024／3）之全球總計出貨1,110萬輛，比前一年度增加5％。生產量也增加4.5％，達到1,120萬輛，繼續蟬聯全球汽車銷售寶座。

在電動車興起的時代，豐田汽車除先前宣布之北美電動車之電池廠發展外，近期也宣布將在北美再次擴大投入14億美元進行電動車之生產。

除了車子硬件之投入外，新世代汽車最重要之軟件核心－自動駕駛，豐田汽車也加大投入，除今年夏天於東京台場將進行Level 4無人計程車之服務外。此外，為了龐大的中國電動車市場，除與小馬智行合作之無人計程車預計今年在中國投放外；豐田也宣布與騰訊進行合作，騰訊將從三個核心方面與豐田汽車展開合作，騰訊將提供AI大模型、雲端運算、大數據等前沿科技，與豐田一起推動「軟體定義汽車」。IKKA認為，都將有助於公司出貨前景。

此外，IKKA也計畫與集團關係企業佳能企業（2374）合作，協助佳能將車載鏡頭打入日系車廠供應鏈。

隨著豐田汽車大動作頻傳，IKKA於今年也追隨豐田旗下Tier 1供應商愛信集團（AISIN）之需求於名古屋設立新廠，新工廠在規劃階段即引進智慧工廠概念，透過高度自動化生產，降低人力成本，以提高效率及獲利，後續隨著新能源車使用之散熱模組及煞車迴路控制系統之開發生產，獲利將可有效顯現。

法人看好，新廠投入挹注，加上豐田汽車（TOYOTA）營運屢創新高，對於IKKA之今年之營運會是正面助益，將有機會突破去年之獲利標準。