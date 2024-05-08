曾文南化聯通管提早半年通水 施工團隊春節只休息2天！

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

水利署斥資127億元，打造曾文南化聯通管通水至高屏溪攔河堰，使台南、高雄地區水源聯合運用，工程進度超前，較原計畫提前半年通水，蔡英文總統8日特別南下視察；經濟部長王美花致詞時感謝施工團隊的辛勞及付出，為了趕工今年春節甚至只休息2天，如今工程提前半年通水，他們功不可沒。

曾文水庫是台灣最大的水庫，搭配烏山頭水庫，供應台南曾文溪以北及嘉義地區用水， 台南曾文溪南及高雄由南化水庫系統供水，各司其職，不過曾文及烏山頭水庫蓄水量約為南化水庫6.5倍，卻負擔台南6成用水量，常有供水緊張情勢。

台南市政府水利局表示，行政院祕書長李孟諺過去在擔任台南市代理市長時，向中央提出曾文南化水庫聯通管的前瞻基礎建設計畫，獲得中央支持與核定，台南市長黃偉哲上任後指示市府各單位全力協助中央化解地方疑慮。

如今曾文南化聯通管8日進行充水測試，並最快20日通水，蔡英文今天下午南下視察，台南市長黃偉哲、高雄副市長林欽榮、嘉義縣副縣長劉培東、經濟部長王美花、立委賴惠員、郭國文、陳亭妃等人陪同出席。

蔡英文說，曾文南化聯通管提早完工，串接起曾文南化烏山頭水庫和高屏溪，也讓水庫具有雙方調度備援，不但有每日80噸支援庫容較小的南化水庫，雨季時南化水庫溢流也可以回送烏山頭水庫存放，讓灌溉民生工業用水，台南高雄水資源具有彈性。

蔡英文說，回顧2021年桃竹備援管線的提前完工，讓竹科的用水不受百年大旱影響，被稱為是「一條水管救世界」，相信未來曾文南化聯通管也會發揮重要功能，除了聯通管設施，近年來政府也大力推動科技造水，像永康、安平、仁德再生水廠，滿足南科用水需求，去年核定的台南海水淡化水廠，未來每日可提供10萬噸水量的供水，持續為在地產業及民眾提供穩定的供水環境。