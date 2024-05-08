準東南亞衛星市場 攸泰科技前進亞洲最大衛星舞台Satellite Asia 2024

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攸泰科技（股票代號6928）宣示，5月29日將遠赴新加坡參加「亞洲最大衛星舞台」國際級展覽Satellite Asia 2024，此次參展將可望使臺灣技術推向國際，增加台灣團隊的國際能見度，攸泰科技更將趁此機會，探索東南亞衛星市場的發展趨勢和商機。

一年一度的Satellite Asia是所有與衛星通信技術相關的廠家，每年必定赴約前往的亞洲盛事。該展會彙集了來自全球優秀的衛星通信業者，展示最新的創新和解決方案。此次2024年的展覽將探討全球衛星市場的動態，建立衛星產業的戰略聯盟，及衛星驅動的解決方案，並提升衛星地面端技術以改善數據中繼和服務運行，並利用衛星圖像進行地球觀測等主題。

放眼東南亞區域包括有菲律賓、印尼、馬來西亞、汶萊…等國家，由超過 25,000 個島嶼組成，是世界上最大的群島；其地形多樣，包括火山、山脈、熱帶雨林和海洋圍繞。人口集中在大都市及平原，郊區人口密集度低，故形成惟都市有4G覆蓋、但仍有許多地區因無法形成4G基站建置的經濟效益、或架建施工困難，遂令衛星成為極具發展潛力的替代選擇。

根據SIA（Satellite Industry Association）2022全球衛星產業狀況報告，全球衛星通訊相關產業總市場的收入將達到3840億美元，在地面設備的部分則達到155億美元。東南亞的衛星市場正在迅速發展，這些國家目前還擁有超過 40% 的農村人口，這代表 SatCom的滲透率仍有一定的成長空間。我們相信，通過衛星（SatCom）來提供通訊的技術，能夠提供長距離和廣範圍的通訊，並且不受任何地形限制，包括偏遠地區和海洋，是最適合東南亞國家的選擇。

攸泰科技在國內身為臺灣雲端物聯網產業協會成員，亦是其中衛星物聯網小組的召集人之一；在國際，攸泰科技是亞太區最大衛星組織-亞太衛星通訊協會(APSCC)的成員，並且與多家全球領先地位的衛星公司都維持密切的夥伴關係。攸泰科技將利用此次機會，與來自全球的業界專家和學者進行深入交流，共同探討衛星通訊技術的最新趨勢和未來機會。