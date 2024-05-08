幸福村共同主辦 弘道愛心園遊會

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一起道老，精彩美好，弘道彰化助老委員會於5月4日下午在鹿港體育場舉辦「第八屆弘道助老愛心園遊會」，幸福村在弘道彰化助老委員會主任委員唐偉智的邀請下，共同主辦做公益，關懷更多需要幫助的弱勢長輩，為社會注入更多溫暖的愛與善意。

弘道老人福利基金會彰化服務處和弘道彰化助老委員會，相偕幸福村及國際獅子會於上週六(4) 為籌募助老服務經費，舉行「第八屆弘道助老愛心園遊會」，募得款項將用於幫助彰化縣獨居、弱勢和失能長者提供必要的關懷訪視、物資支援、就醫陪伴和輔具協助等服務。當天也邀請了上百家的特色攤位，包含飲食及玩樂等項目，數千位的民眾和百多位受照顧長者參與，使這次盛會達成了預期的募款目標。

幸福村•健康宅，幸福健康呷百二，康博集團成立至今已逾二十個年頭，致力幫助全民精準健康生活，旗下品牌幸福村更致力打造樂齡幸福環境，近期更因應高齡化社會，計畫推出全方位照護的幸福健康宅，結合集團所有品牌服務，從預防醫學到精準健康管理，建構樂齡共創社區，期望人人幸福慢老，享受生活。

幸福村率先捐款支持，與同集團的五個品牌事業體也於當日(4)全體動員，包含康博診所、美加醫美、 HC康見、泰晶殿與法布甜等企業品牌，一同參與這次的愛心園遊會，讓這次活動更加豐富有趣。並以拋磚引玉的方式，期許品牌顧客與其他企業共同響應，讓大眾重視老年照護議題，為弱勢長輩盡一份心力，

此次活動的公益大使為武打明星陳子強，以及童星出身的演員林奕妘。當天不僅帶來精彩的舞台表演，也號召大家攜家帶眷到會場參加活動，親切地與民眾歡樂互動。弘道志工也帶領了近百位的獨居長輩到場同樂，讓當天的氣氛更加熱絡。