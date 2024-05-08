『TaylorMade小白球同樂會』 5／24、25在台北信義新天地A9舉辦

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全球高爾夫科技創新領導品牌TaylorMade隆重推出全新TP5/TP5x系列高爾夫球，重新定義球距極限，為高爾夫球迷帶來了前所未有的體驗。為慶祝這一重大時刻，TaylorMade將訂於2024年5月24日(五)及5月25日(六)在台北信義新天地A9九樓舉辦「TaylorMade小白球同樂會」，讓您親身體驗TaylorMade帶來的革命性高爾夫球科技。

在「TaylorMade小白球同樂會」中，參加者將可以透過視覺、聽覺、觸覺等多重感官體驗認識小白球的創新科技，現場更有多款趣味遊戲，帶你透過歡樂的遊戲感受高爾夫的魅力。活動將有各種客製化、獨家設計的高爾夫球展覽，給您一場奇幻的視覺盛宴；聆聽每一次揮桿所產生的聲音交響曲，讓您深入了解高爾夫球科技；感受球面獨特的渦漩紋路，親自動手、發揮創意，為您的高爾夫球彩繪出獨特風格；還有玩樂關卡，讓小白球化身玻璃彈珠，在巨型彈珠台上盡情體驗復古童玩的樂趣。

此外，專業教練將親自指導您試打TP5/TP5x系列高爾夫球，無論您是新手或是單差點高手，都能在活動中找到屬於自己的高爾夫樂趣。不僅如此，凡是線上報名成功者將可獲得最新TaylorMade高爾夫球二顆，現場並有機會參加抽獎，贏得豐富好禮！歡迎呼朋引伴一同加入這場高爾夫球盛宴，感受TaylorMade帶來的革命性科技和無限樂趣！

##活動時間：

- 2024年5月24日 (五) 16:00-20:00

- 2024年5月25日 (六) 12:00-20:00

##活動地點：

台北信義新天地A9九樓 (台北市松壽路9號9樓)

##活動內容：

- 趣味十足的五關遊戲和試打體驗

- 專業教練分享各種高爾夫技巧

- 線上報名成功者可獲得TaylorMade高爾夫球二顆，並有機會參加抽獎，贏得豐富好禮！

##報名方式：

- Accupass活動網站免費報名

- 每位參加者可攜帶一名陪同者

- 每場次限定20人，額滿為止！

##報名時間：

即日起至5月19日止

##報名連結：

https://pse.is/5wkn8m