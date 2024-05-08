外資買超前10出列 專家：台股偏多震盪

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台股今天走勢震盪，早盤挫逾百點，盤中由黑翻紅，指數收在20700.51點，上漲46.98點，漲幅0.23%，成交金額新台幣4190.12億元，三大法人買超逾40億元。萬寶投顧執行長王榮旭指出，台股偏多震盪，美國聯準會態度偏向鴿派，較有利多頭發展。

三大法人中，自營商賣超2.45億元，投信買超19.36億元，外資及陸資買超23.85億元，合計買超40.76億元。

法人指出，今天指數高點20700點，改寫本波反彈新高，近日連續3天走高，上檔距離4月10日所創下歷史高點20883點不到200點。大盤技術面持續維持在5日線之上，尚未出現短線拉回訊號，近日若能突破20713點順利回補空方缺口，代表多頭有突破20883點再創歷史新高的企圖。

觀察外資買超前10名，燿華買超2萬9627張居冠，大同買超1萬1208張居第2位，其餘依次為中華電、萬海、健鼎、群益證、華南金、廣達、光寶科、第一金。

投信買超第一名為中信金1萬331張，聯電3798張居第2名，其餘依序為陽明、裕民、鴻海、欣興、日月光投控、元大金、技嘉、遠傳。

王榮旭表示，目前來看，市場擔心的利空大致消化的差不多，美國聯準會（Fed）因態度偏向鴿派，今年有機會降息，在此前提下，較有利多頭發展。

近期經濟數據跟企業財報密集公布，美國企業財報有8成是優於市場預期，台股也陸續公布第1季財報和4月營收。

因有財報變數，台股成交量較不足，量能僅有新台幣4000億元出頭，就算指數強勢整理，空間不會太大；接著台積電將公告4月營收，鴻海也將在5月14日舉辦法說會，最重要關鍵在於本月22日NVIDIA公布財報，將攸關全球股市未來走向。