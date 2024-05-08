新台幣走貶新壽進補 新光金4月獲利34億元

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新光金今天（8日）公告4月獲利，單月大賺34.47億元，主要獲利動能來自新光人壽4月大賺27.87億元，新光金累積前四月已賺64.94億元。新光人壽累積前四月已賺32億元，自2月開始獲利由虧轉盈後，已連續三個月賺錢。

新光金副總林宜靜表示，新光金4月獲利主要來自新光人壽，延續3月份，4月經營策略表現佳，主要是外匯避險與股票操作受益。

避險部分，新壽4月在避險操作策略上靈活調整，受惠於新台幣貶值，有不錯的匯兌評價利益。3、4月相對去年有調降避險比重，搭配其他避險策略，像是NDF近期成本下降，趁成本下降時建立部位，將期間拉長。

資本利得部分，林宜靜表示，因4月美債殖利率攀升，較難從債券獲取資本利得，因此4月主要還是海內外股票操作佳，資本利得高達70億元。

林宜靜也表示，接下來將進入領息旺季，過往新壽股市操作多著重在核心持股、高股息，但現在操作變得更靈活，不會只是為了股息，而是以總報酬來看整體投資績效，以資本利得加股息合計作為最主要評估策略，不會執著於股息。

受惠於新台幣貶值，新壽4月持續提存外匯準備金，已快要接近今年的提存上限。林宜靜表示，隨著外匯準備金提存增加，有利於新壽未來抵禦匯率波動，有助於未來的獲利穩定，也讓接下來的避險操作可以更有彈性。

新光銀行4月賺5億元，累積獲利來到21.79億元，為新光金獲利第二大支柱。林宜靜表示，新光銀行今年手續費淨收益表現佳，累積手續費淨收益已成長40％，主要動能來自財管手收，放款手收也增加；利息淨收益年增7％，投資及其他淨收益則因今年SWAP收益沒有去年來得高，呈現個位數微幅下降。