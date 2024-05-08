復育海洋生態 水試所媒合企業與社區建海草復育種原庫

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海草對提高海洋生物多樣性具正面效益，能增裕漁業資源外，未來甚至達到抵換碳匯之目的。農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心8日下午便在港子活動中心及港子海草復育區，偕同企業和社區與鎮海國中，共同辦理海草復育活動。

海草床生長在潮下帶，除海底土壤的固碳外，終年長青的草體本身也是一個碳匯，也是穩定生態系，對澎湖海洋資源更是治本的復育和有效挹注。然而全球海草床流失之趨勢有愈來愈加速的趨勢，海草床修護與養護已到刻不容緩的階段。

所以澎湖漁業生物研究中心於3月1日辦理台灣首屆「2024第二屆世界海草日－澎湖宣言」活動宣示對海草床修護與養護之決心外，同時也為擴大海草復育之效益，與企業正式簽約辦理「澎湖海草床復育」計畫，合作辦理海草復育及推廣等相關活動，並同時規劃建立「潮間帶海草復育種原庫」，供作未來澎湖適合海草生長的潮間帶復育之種原。

澎湖漁業生物研究中心指出，從國外所進行海草復育的案例來看，目前仍以移植草體植株的方法較具成效，但移植過程中需挖移海草塊，如未詳盡規劃將對原海草床易造成擾動或流失等壓力。

因此，今年在企業提供經費支助之下，在白沙鄉公所委由港子社區代管的潮間帶閒置魚塭中進行海草復育，並規劃建置澎湖「潮間帶海草復育種原庫」，未來將培育卵葉鹽草、單脈二藥草及甘草海草等幼苗共5,000株以上（面積達50平方公尺），做為未來澎湖各潮間帶適合海草復育的區域之種原，減少使用天然海草床作為海草復育之來源，降低天然海草床的擾動，同時也可提高海草復育的成功率。

澎湖漁業生物研究中心表示，海草復育種原庫原有的魚塭海堤，可有效保護所移植的海草免受海浪擾動並穩定生長，但魚塭因長年未使用，底質多偏泥質沙地。因此在海草移植前，已偕同鎮海國中師生與港子社區民眾，將淤積在海草床上的海沙，以接力的方式移入魚塭內，藉以改善海草復育棲地的底質，讓「潮間帶海草復育種原庫」的建置跨出成功的第一步。