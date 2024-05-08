打詐專法雙源齊清！ TikTok有望「類落地」否則最重罰2,500萬

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行政院會9日將通過「打詐專法」，備受外界關注。行政院政委羅秉成說明，將採「雙源齊清」，在「就源」部分，包含要求TikTok等境外大型網路平台「類落地」，一旦未設置法律代表人，最重可處2,500萬元，還可限制擷取，形同封網；至於「溯源」方面，則要找出源頭，引入窩裡反條款，針對假釋也會祭出「三振條款」。

為了有效杜絕詐騙，從源頭管理，行政院會9日將通過「打詐專法」，同步修正打詐新四法（1新法＋3配套修法）：詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察。此外，為了展現對打詐重視，9日會後記者會將由行政院長陳建仁親自主持，帶領相關部會首長對外說明。

羅秉成進一步說明，「股神」、波克夏執行長巴菲特究示警，國際詐騙是高成長產業，現在詐騙已經是無差別攻擊，不只台灣受害嚴重，各國也是一樣，因此打詐需要更緊密，以及要有進階的技術跟法律合作。羅秉成也舉例，就像「一直掃地，水龍頭沒有關起來」，凸顯了源頭問題一直存在。

羅秉成也提到，去年打詐五法是分散修法，現在認為分散各法有其必要。有關網路的問責制度台灣法律沒有，目前對網路治理、法律問責都是分散立法，沒有一般規範，而之前無法做是因為大型網路平台業者基本沒有落地，沒辦法發展一般性對法律平台規範。所以部會就覺得有專法需求。

羅秉成也提到，去年底開始醞釀打詐專法思維，到比較緊密，總共進行六輪整理，「畢竟這沒得抄，需要集思廣義」，打詐專法將是為台灣量身訂造。

據悉，在詐欺犯罪危害防制條例中，分為就源防詐機制（第二章）及溯源打詐執法（第三章），羅秉成稱之「雙源齊清」。他並解釋，就源部分，就是指上游問題，包含金融防詐、電信防詐、網路廣告平台防詐措施。針對網路，也不是管所有網路，而是有一定規模並有收廣告的大型網路平台才會納管，像是Telegram就不算。

羅秉成說，未來要求大型網路平台，如Google、Meta、TikTok等設立「法律代表人」，達到「類落地」，一旦有下架等需求，就可以傳達給網路平台業者；沒有法律代表人的業者，可處250萬元以上，2,500萬元以下。且是處罰先行，情節重大進入降低流量，再接著限制擷取（斷網），惟須經審議委員會審議。至於何謂情節重大、後續審議委員會要如何進行，都要等專法通過後由數位部訂子法。另為讓業者有緩衝時間，包含限制流量、停止解析、限制擷取等手段，都屬於管制罰，施行日期由行政院訂之。

針對政府通知平台移除下架或沒依警察機關通知暫停提供服務等，羅秉成說，也是處250萬元以上2,500萬元以下罰鍰。而未避免業者擔心下架會移錯，也會有安全港跟避風港條款。

此外，羅秉成透露，會針對巨額詐欺將加重刑罰，提高刑度，詐騙愈多關愈久，變成3年以上10年以下，這樣法官很難用1、2年把案子判掉。另複合性犯罪也會加重其刑，三人共犯詐欺罪原先是1年以上7年以下，如果又有使用網路詐欺、冒用政府民意、用深偽詐欺等手段，加重期刑2分之1。

至於溯源部分，羅秉成說，就是要去找源頭，引用自首、窩裡反條款，會採捉大放小，像是舉發底下車手就不適用，要溯源，只要窩裡反，就得免除其刑；而為避免詐欺犯回頭，也引入三振條款，提高假釋門檻。

此外，為保護被害人，羅秉成說，很多人怕講自己被詐騙會被標籤化，被人認為笨或是貪，但因為現在就是無差別攻擊，不希望被害人被這樣看待，為鼓勵出來舉發，一旦經165報案，就會把帳戶先鎖住，避免第二人受害。

針對金融詐騙，羅秉成也說，很多外籍人士或是移工使用預付卡，回國後電話沒有終止就被詐騙集團蒐集去，因此未來會先跟移民署對接，只要離開台灣後，仍然有帳戶跟手機號碼會先凍結。

最後羅秉成說，團隊期待，打詐新四法提出，可以發生一般性抑制詐騙危害作用，希望罰錢都備而不用，使詐騙集團意識到犯罪成本高而及早收手。子法通過後，相信執法工具很快找到，也因為能重判，讓犯罪降低。