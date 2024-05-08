畢業季嚴防求職詐騙 雲林向下扎根 宣導從國中生開始

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畢業求職季、暑假工讀季到來，隨著詐騙形式愈來愈多，雲林縣府今年開始對國中生宣導求職識詐，特別強調個資隱私不外露，和工作無關的隱私問題可拒絕提供資訊。

雲林縣警察局刑事警察大隊長楊承璋指出，雲林縣警察局最近執行全縣同步打擊詐騙集團專案，12天內緝獲6集團、28人到案，查扣200多萬元不法所得。

楊承璋呼籲，求職過程中絕對不要提供帳戶變成詐騙洗錢集團的共犯，也絕對不要相信「高報酬出國打工」的機會，可能被人口販賣到國外做詐騙或賭博機房的不法工作。

勞動暨青年事務發展處副處長許木山指出，雲林縣政府校園求職防騙宣導巡迴活動8日啟動，前進縣內20所國、高中校園宣導求職防詐及應徵陷阱，提高警覺意識。

縣長張麗善說，詐騙集團擅長用話術方式慫恿被害人加入line群組，像是「簡單輕鬆工作」、「只要幫忙提款就有收入」、「只要未滿18歲不會有案底」的讓青少年掉入求職陷阱。

張麗善表示，識詐要提早向下扎根，請老師及家長對孩子們提醒求職「3備」：家人或親友陪同面試或事先告知面試地點、檢視應徵資訊是否屬實、蒐集應徵公司資料。求職「7不」：不繳費用、不買公司產品、不辦信用卡、不隨便簽署契約、證件不離身、不喝不明飲料、不從事非法工作。

張麗善也呼籲男女求職者，雇主面試若詢問「計畫什麼時候結婚嗎」、「打算什麼時候懷孕」、「是否為愛滋感染者」、「是否曾有犯罪紀錄」、「有無卡債」等等和工作專業無關的隱私問題，可拒絕提供資料。