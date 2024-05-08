補給站爽吃大龍蝦 菊島澎湖跨海馬拉松報名開跑

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交通部觀光署澎湖國家風景區管理處將辦理第7屆「2024菊島澎湖跨海馬拉松」，活動於11月3日登場，今年由晴天旅遊冠名贊助，結合澎湖最美麗海岸線賽道、超澎湃的海鮮、在地美食補給、熱鬧應援團以及多元的人文特色，打造別具特色的馬拉松賽事，即日起開放報名。

澎管處菊島澎湖跨海馬拉松今記者會邀請藝人吳鳳，分享他在澎湖旅遊的各種好玩體驗，也分享他自己參加菊島馬的經驗，沿途都有熱情的跑友想和他拍照，讓他非常難忘，且國外馬拉松都沒有這麼享受比賽的氛圍，只有在台灣的馬拉松有送龍蝦，還有這麼多澎湃的海鮮補給、美景，吃著吃著就完賽了，先前他參賽時帶著當時2至3歲的大女兒在澎湖留下難得的照片，今年他打算帶全家一起參賽，讓家人看見台灣之美。

澎管處長洪志光表示，菊島澎湖跨海馬拉松不只透過賽事深度體驗當地獨特地景及人文風情，還設有許多澎湖在地美食打造的「特色美食補給站」，包含產地新鮮直送的大龍蝦、花枝丸、小管、丁香、龍虎石斑海鮮粥、黑糖糕、冬瓜糕、仙人掌汁等澎湖豐富美食讓跑者捨不得完賽，而賽道沿線的加油團更是將澎湖居民滿滿的熱情傳遞給每個跑者。

今年分為42.195公里的綠蠵龜組、21公里的天人菊組、全馬接力的海洋守護組、11公里的燕鷗組、以及適合親子參與的5公里小雲雀組。

此外，今年更首次打造「蚵殼獎牌」，將綠色永續的理念融入賽事，洪志光說，以往大家感到很有挑戰性的強勁東北季風，這2年較趨緩，因此今年主題呼應菊島馬特色「乘風破Run」，特別邀請澎湖風箏協會於活動路線及終點會場施放多種特殊風箏，為跑者加油打氣，作為賽事另一亮點，讓跑者體驗不同的旅跑活潑氛圍。

洪志光提到，每年於11月第1個周日舉辦的菊島澎湖跨海馬拉松，是擁有IAAF／AIMS國際專業認證的賽道，為全台唯一結合跨海和跳島的度假型跑旅活動，從A點到B點，不折返、不繞圈，沿途經過跨海大橋、大菓葉玄武岩等知名景點，讓參賽跑者能用雙腳一邊跑，一邊飽覽澎湖各地的獨特美景。其中別具特色的「澎湖創意美食補給站」，更是讓跑友們趨之若鶩錯過可惜！每年都能吸引海內外跑者爭相報名，為澎湖秋冬帶來可觀的經濟與觀光效益。

他也說，今年特別與同為海島賽事的日本「沖繩馬拉松」合作，互相宣傳，希望讓更多喜歡馬拉松的國內外跑者能夠互相交流。為慶祝菊島馬和沖繩馬成為合作夥伴，主辦單位大方送出「2025沖繩馬拉松」的參賽名額，大會將在賽後抽出5個名額，能參加明年的沖繩馬拉松。要讓喜歡跑步的朋友，報名一場比賽，就有機會變參加2場比賽，保證值回票價。

「2024菊島澎湖跨海馬拉松」將帶領所有跑者感受澎湖的美，品味澎湖的獨特風情，體驗不同於以往賽事樂趣。今年完賽禮除了風衣外套外，完賽獎牌更首度使用澎湖在地廢棄蚵殼製作擴香獎牌，在賽事中加入永續理念。11月3日一起來澎湖，參與這一年一度的馬拉松盛事！更多「2024菊島澎湖跨海馬拉松」活動詳情，請至活動官方網站參閱及報名。