柏文首季營收寫同期新高 後市成長動能強

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柏文（8462）受惠疫後健身人口成長，第一季合併營業收入11.43億元，年增20.23％，創同期新高及單季歷史次高。惟因春節、228連假以及2月天數較少影響教練課程之執行，加上每年3月舉辦春酒活動使得成本略增，導致營業成本占營業收入比率較上季提高，毛利率因而降低，第一季稅後純益0.49億元，每股稅後純益0.62元。

展望後市，「健身工廠」台中市景賢廠、台南市永康廠及澎湖縣馬公廠分別於1月、2月及3月開幕，113年4月則有高雄市鳳西廠、台北市萬隆廠投入營運，台中市沙鹿廠預計於7月開幕；113年上半年「健身工廠」就有五處新設據點投入營運，更多新營運據點於今年貢獻更長營業期間，因此，113年新店將較往年挹注更大成長動能。

柏文113年第一季營收較去年同期成長20.23％，營收成長也帶動本季營業毛利、營業利益分別較去年同期大幅成長55.52％及2,195.69％。

柏文113年3月營收已達4.04億元，創同期及單月歷史新高，且單月營收首次突破4億元，4月營收將再站上歷史新高；113年4月會員人數亦同步創新高，自111年5月起已經連續23個月增長，綜觀營收及會員人數呈現持續、穩定成長趨勢，台灣民眾於疫後更願意投入付費健身運動，以及更加認同健身業的領導品牌－「健身工廠」十分明顯。

113年夏天最重要的盛事，第33屆巴黎奧運即將於7月26日開幕，必將帶動全球與台灣新一波的運動熱潮，展望柏文未來三季營收與獲利，逐季顯著增長應屬可期。

台灣運動休閒產業受惠於政策支持、企業推廣以及民眾健康意識提升與重視體態，加上疫情結束後各國愈來愈重視國民健康議題，運動休閒相關產品與服務的應用也因此愈來愈多元，消費者注重運動休閒已成為時代的大趨勢。隨著國人對於健康日益重視，運動觀念盛行，我們從「健身工廠」會員人數連續23個月增長觀之，顯見台灣健身產業已經重新回到快速成長的軌道上，同步帶動「健身工廠」同店營收持續成長。