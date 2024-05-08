ISSEY MIYAKE x New Balance聯名新作 時尚界瘋搶

精品聯名運動鞋品牌一直都是炒熱話題的重點，去年2024春夏時裝周時，三宅一生秀上就推出與New Balance聯名的全新鞋款MT10O，在當時成功炒熱一波話題，主因在於日本設計師品牌向來較少與他牌聯名，過去幾年日本設計師品牌積極向外拓展市場，也錄得不錯的市場反應，再加上New Balance一直是日本街頭具有超高潮流指標性的品牌之一，而全新MT10O是由三宅一生設計師近藤悟史(Satoshi Kondo)操刀設計New Balance經典鞋款MT10慢跑鞋，也讓三宅一生與New Balance合作一事，成為不少人期待的「神作」。

MT10是New Balance於2011年首發的鞋款，鞋款除了New Balance一直強調的舒適與合腳外，這系列鞋款是屬於New Balance旗下支線Minimus系列，意即一開始設計的目的是為了模擬跑者「赤腳體驗」而開發，長距離跑者對於需要支撐足弓的回彈、輕盈的重量，還有保護雙腳的機制看的非常重要，原型的MT10底非常的薄，為的就是讓跑者能減少步伐間的重量；而在全新聯名的MT10O中，這些細節均被保留下來，但在材質、色彩和細節上都有全新改變，包含鞋面採用網眼布與皮革的組合、鞋帶纖細的設計更具有時尚感，鞋底中段採用最小的緩沖材質，增加越野慢跑機能等，都讓這雙聯名作品成功獲得不少關注。而雙方這次的聯名作品終於準備實體販售，MT10O 將於6月14日（星期五）於全台ISSEY MIYAKE店鋪同步全球上市。