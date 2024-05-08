南區焚化廠建新替舊 新式汙染防制設備汙染將減量

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高雄市南區資源回收廠自2000年正式營運迄今，已經到了汰舊換新的階段，高市府環保局長張瑞琿表示，考量修建整改難以全面提升處理成效，傾向建新替舊，導入新式汙染防制設備，加強安全性，同時也與里長及地方人士組成監督小組，維持順暢的垃圾處理調度及良好的環境品質。

環保局指出，高雄市南區資源回收廠從2000年1月20日正式營運迄今，累計焚化、處理高雄市家戶垃圾及一般事業廢棄物達880萬公噸，期間各項汙染防制設備皆正常運作，並裝設連續自動監測設施(CEMS)，隨時監控廢氣排放濃度，均符合法規標準。

目前南區廠設備老舊，且面臨相關零組件停產，導致非計畫停爐次數逐年增加，加上「公辦公營」的制度，舉凡採購、維修，均需按照「政府採購法」，應變調度彈性較民營公司低，因此設備損壞無法及時維修，影響高雄市的垃圾處理量能。

此外，南區廠曾於2018年向環境部申請以自辦方式，推動南區廠延役，經3度公告招標，因整修、運作同時進行，工程難度高，施工界面、權責區分不易，驗收困難，廠商風險大，最後均無廠商投標而流標，所以於2010年提出「建新拆舊」，並於2023年考慮「轉廢為能」，但前述方案因未獲共識均未能推行。

環保局今年再度提出促參ROT案，並舉辦公聽會，廣泛聽取多數民意，而多數意見是希望直接建新廠，另因應環境部於2010年公告「三級防制區既存固定汙染源應削減汙染物排放量準則」氮氧化物法規加嚴，南區廠不管是設備汰舊換新，或是建新替舊，都到了刻不容緩的時候了。

此外，目前全國共有25座大型焚化廠正在運轉，其中5座為公有公營廠(含高市中、南區廠)，其餘20座為公有民營或民有民營，換言之，以民間資金興(修)建營運焚化廠，營運較具彈性，已經蔚為潮流，況且，主管機關可以透過連續自動監測設施(CEMS)24小時連線，有效監控汙染物排放情形，不用擔心焚化爐民營造成弊端。

張瑞琿表示，考量修建整改，恐難以全面提升處理成效，環保局目前傾向「建新替舊」，導入新式汙染防制設備，安全性更高、垃圾處理量增多、汙染更低，日後將與里長等地方人士，組成「監督小組」為環境把關並維持垃圾調度，不收外縣市垃圾，妥善處理本市廢棄物並兼顧維護環境品質，與高雄市民共創雙贏的局面。