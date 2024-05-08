私廚團隊打造 意舍酒店端午節禮盒龍粽登場

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搶攻端午送禮商機，台北松山意舍酒店中式私廚團隊研發的「龍粽端午禮盒」上市、售價980元起。集結台式、中式、南洋與素食口味：「極品鮑魚裹香粽」、「黑毛豬葵花肉丸粽」、「麻油紅藜雙菇粽」、「熱帶雨林Q甜粽」、「阿嬤手包滷肉粽」等五種風味粽，組合成三種禮盒。「粽夏飄香禮盒」售價980元、「旺粽意心禮盒」售價1,280元、「龍粽端陽禮盒」售價1,580元的禮盒，每款禮盒內含6顆粽子，不論是送禮或是犒賞員工都非常得體大方。即日起開放預購，2024年5月26日前預訂，可享9折早鳥優惠。

意舍酒店廚藝團隊不斷從傳統中突破框架，打造端粽禮盒的新高度。「極品鮑魚裹香粽」精選軟嫩的生凍鮑魚，與黑毛豬五花、乾魷魚一起炒香，粽米選用長糯米，浸泡一晚後蒸熟，加入日本干貝與配料一起包入麻竹葉中蒸熟，粽米吸附山珍海味高檔食材的鹹鮮味，海陸雙拼的美味為特色。「黑毛豬葵花肉丸粽」以私廚主廚手工摔打成形的西班牙伊比利黑毛豬肉獅子頭為主角，搭配珠貝、蓮子、香菇、鹹蛋黃等，豐富食材與綿香糯米完美交融，每一口都咬得到Q彈多汁的獅子頭，豐盈飽足。「麻油紅藜雙菇粽」以北港產的麻油拌炒高營養價值的杏鮑菇及「菇中之王 」羊肚菌，香氣迷人，與白米、台東產的紅藜麥、花生、栗子，包入竹葉中一同蒸熟，營養價值高，吃素的朋友也能享口福。

「熱帶雨林Q甜粽」以馬來西亞傳統粽-娘惹粽為發想，挑選黏性高的圓糯米搭配荸薺、亞達子、熱帶水果代表波羅蜜，老少咸宜的香甜Q彈口感，別於一般粽子的南洋味，美味和話題性十足，適合當作甜點品嚐。「阿嬤手包滷肉粽」遵循台式古法，強調食材本身的原味，先將魷魚、蝦米爆香提味後，加入獨家醬汁慢火燉滷台灣豬肉等食材，再拌炒糯米，讓每粒米飽含食材鹹鮮香，如同阿嬤親自手包的傳統好滋味。