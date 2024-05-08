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男性追求的神秘質感 Tom Ford、Le Labo最清楚

  • 中時即時 黃唯淯
Le Labo為水泥蠟燭家族提供了中型尺寸，亦新增了兩款新香氣。（Le Labo提供／黃唯淯台北傳真）
Le Labo為水泥蠟燭家族提供了中型尺寸，亦新增了兩款新香氣。（Le Labo提供／黃唯淯台北傳真）

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男性向來追求神秘與冒險，這是刻在他們骨子裡的行為準則，因此當眾品牌思索男性香氛或是保養品時，總會努力與這些元素勾上邊。Tom Ford今年上半年發表的全新香氛－海洋烏木香氛，就是這樣一款結合了冒險、神秘，但又迷人的風格香氛。主要香調由海藻鹽、粉紅胡椒、沉香木、安息香、琥珀、冷杉香脂元素構成，鹽味與胡椒的辛辣感是勾勒海洋風格的主調，而沉香木、琥珀、冷杉等元素就構築出沙漠荒蕪的寂寥感，兩者不管在什麼情況下，都是呈現對立的狀態，也因此將兩個調性揉合後，蹦出不少驚喜，也成為Tom Ford本季的男性命定香，因為這些對立衝突元素，老早就刻在男人的血液裡。

另外談到男性最癡迷的元素-水泥，或許少有品牌如Le Labo這麼懂「男人心」。水泥或是清水模這種具有相當粗糙質地的元素，向來與男性的粗曠形象畫上等號，而Le Labo近期在台灣首間店面－松菸形象店上，展出了與台灣在地藝術家－杉木藝術的亭彣和Gabriel共同繪製的手繪藝術壁畫，這也是與台灣在地藝術家的首次合作。除了在形象店展出藝術作品外，Le Labo也展出水泥蠟燭新作，全新中型尺寸的香氛蠟燭，並提供新味苦橙葉21與降龍涎香17，另外經典作品檀香26與乳香9也一併出陣，加上水泥燭座的特殊質感，相信必能引起眾男性買家之垂青。

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