2024年全球Top 10機場出爐！亞洲入圍4國、「這裡」的機場有聖誕市集、第1名竟然是？

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2024年全球最棒的10個機場公佈！英國航空顧問公司「Skytrax」透過乘客問卷、專業人士評估等依據選出，亞洲有4間機場上榜。

英國航空顧問公司「Skytrax」成立於1989年來自英國的，主要針對航空公司服務做調查資料，並透過來自世界各地旅客的問卷，不定期排行出最佳航空公司、最佳航空公司餐點、最佳機上娛樂、最佳空服員等，每一年都會推出全球10大機場榜單！雖有些人會有質疑的聲浪，但「Skytrax」秉持著專業的精神，公司內部人員有負責航空公司審計員、企業品牌開發、候機廳設計與開發、新聞媒體、星級評定等多方面人才，不只是分享每個機場的優缺點給大家，也願意針對航空公司或機場給予幫助，提升全球的飛航品質，本篇就帶大家認識2024年全球最棒的10個機場。

10.土耳其伊斯坦堡機場

伊斯坦堡機場於2018年啟用，預計2028年將會進行機場第四期擴建竣工，完成後每年可服務1.5億旅客、4座航廈、還有6條跑道以及500個停機坪，伊斯坦堡機場的特色是，航廈上方的屋頂設計成一個彎曲的三角形，讓自然採光能漂亮的折射進入。

歷年曾在「Skytrax」得過的獎：南歐最佳機場、最佳機場餐飲體驗

9. 瑞士蘇黎世機場

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瑞士蘇黎世機場在1948年6月啟用，目前擁有3條跑道和3個航站，航站都與空側中心相連，登機口之間的步行時間很短，讓旅客可更從容的登機。

歷年曾在「Skytrax」得過的獎：最佳機場（20-3000 萬名旅客）、歐洲最乾淨的機場

8.德國慕尼黑國際機場

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慕尼黑國際機場對德國人來說，不只是機場的功能，每年11月底到12月底，機場將變身成聖誕冬季市集，是歐洲持續時間最長的市場；另外更設有全世界唯一的機場啤酒釀造廠Airbräu，並會依照不同的季節推出限定版本。

歷年曾在「Skytrax」得過的獎：歐洲最佳機場工作人員、中歐最佳機場、歐洲最佳機場飯店（慕尼黑機場希爾頓飯店）

7.阿聯酋杜拜國際機場

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提到阿聯酋杜拜國際機場，總是讓人聯想到奢華、富貴的形象，而杜拜國際機場其實是全世界交通的重要樞紐，是連接約260個國家的轉運站，提供的免稅店則是全球最大，讓旅客等待的同時不無聊。

歷年曾在「Skytrax」得過的獎：無

6.法國巴黎戴高樂機場

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法國巴黎戴高樂機場是歐洲第二繁忙的機場，僅次於倫敦希斯洛機場，而其實法國巴黎戴高樂機場地理位置是在魯瓦西昂法蘭西郊區，所以又稱魯瓦西機場，特別的是，機場內2E航站固定都會有藝術品擺設，也會不定時更換，是不是很有法國的特色呢？

歷年曾在「Skytrax」得過的獎：歐洲最佳機場、西歐最佳機場、最佳機場（60-7,000 萬名旅客）、最佳低成本航空航廈（戴高樂機場 3 號航廈）

5.東京成田國際機場

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對於台灣人在熟悉不過的東京成田國際機場，成田機場以乾淨、整潔、現代感為特色，距離市中心品川、澀谷、新宿、池袋和東京等，搭乘JR日本成田特快 (NEX)只需要1小時就能抵達，班次多方便性高，能替旅客節省不少時間。

歷年曾在「Skytrax」得過的獎：全球最佳機場員工、亞洲最佳機場員工、最佳機場（30-4000 萬名旅客）

4.東京羽田機場

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東京羽田機場於1931年啟用，從2010年新增了全新跑道、國際航廈的工程後，3號航站樓負責處理機場的大部分國際航班，日本國內航班使用機場為另外兩個航廈，1號航廈主要由日航使用，2號航廈主要由全日空航空使用，也有全日空國際航班。

歷年曾在「Skytrax」得過的獎：世界最清潔機場、世界最佳國內機場、最佳 PRM 和無障礙設施、最佳機場（70+百萬旅客）、亞洲最清潔機場

3.首爾仁川國際機場

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首爾仁川國際機場曾被國際建築獎評為2022年機場和交通中心類別一等獎得主，目前正在計畫擴建第二航廈，將採用環保設計，設有綠能空間、傳統的韓式花園和大型戶外公園，預計該建築24%的能源需求將由再生能源提供，這將有助於每年抵消12,000噸的碳排放。

歷年曾在「Skytrax」得過的獎：世界上最適合家庭的機場

2.新加坡樟宜機場

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新加坡樟宜機場不只是一個機場，許多去新加坡旅遊的人甚至會安排一天行程在這，最知名的就是擁有世界上最大的室內瀑布，還會搭配燈光秀，彷彿置身在《阿凡達》的世界中，另外還有百貨商場、3D互動遊戲、巨大溜滑梯、花園、飯店、酒吧等，各種休閒娛樂。

歷年曾在「Skytrax」得過的獎：亞洲最佳機場、最佳機場出入境服務、最佳機場（50-6000 萬名旅客）、世界和亞洲最佳機場酒店（樟宜機場皇冠假日酒店）

1.卡達多哈哈馬德國際機場

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卡達哈馬德國際機場建造了室內熱帶花園和水景，彷彿是綠洲般的美景，在樓層中有1.2 公里長的超高解析度 LED螢幕包圍，並有超過1.69億像素的動畫能力，不只是可以隨意更換佈景，之後也能推出互動型的影像。

歷年曾在「Skytrax」得過的獎：世界最佳機場、中東最佳機場、世界最佳機場購物、最佳機場（40-5000 萬名旅客）、中東最乾淨的機場

作者／Bonni Chang

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。