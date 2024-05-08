與立陶宛合作農業貿易 聚焦永續農業最佳模式

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我國拓展中東歐友好關係，波羅的海畔的立陶宛率先簽署農業合作，臺、立農業建立對話管道，加速雙方行政與產業瞭解、透明化市場需求與規範，立即展現市場翻倍成長的成果。農業部8日表示，今年首次組團赴立陶宛首都維爾紐斯，檢視重要農業政策、創新科技、市場進入與貿易拓展活動，5月首周共同召開第2屆臺立次長級農業合作會議，進一步深化雙方農業合作、貿易與投資。

農業部表示，第2屆會議的討論，除就雙邊關切的農產品貿易與拓銷進行討論，在種原合作、低碳栽培技術以及加工應用等三大主軸進行對話，也在面對氣候變遷等議題進行交流及，如我國就分享農藥減量政策及應對極端氣候下耐熱品種研發與栽培技術等最佳實踐模式。

特別的是，立陶宛分享了免耕作低碳栽培技術，農業部訪團亦參訪立陶宛農企業Leafood，了解我國垂直農場技術導入當地的近況。農業部指出，相關技術將是我國長期精緻栽培模式下汲取歐洲國家經驗的重點。

農企業Leafood為臺立企業合資建立全歐規模最大的蔬菜垂直農場，更是臺灣創新技術與農企業進入立國首都蔬菜全年供應鏈的具體成果，把臺灣農業技術向外延伸至歐洲更多國家，建構更智慧與韌性的農業生產環境做出貢獻。

農業部表示，臺灣與立陶宛農業部門互為進入歐盟及印太市場重要合作夥伴，透過雙方會議的加強合作開發農業技術與法規及行政調和，進一步探索臺灣生鮮農產品與加工品、銀髮與機能性產品貿易機會，為兩國農企業創造更高附加價值。