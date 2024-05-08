知名凶宅漲勢更兇？二林洪宅傳開價6000萬元求售

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彰化縣政府地政處統計發現，今年第1季房市交易熱絡，交易件數及均價都去年同上漲，房價居高不下，有人將目標對準價格打折賣的凶宅，然彰化縣因民風較淳樸，對凶宅接受度不高，彰化大村1棟透天厝凶宅開價270萬元，不到市價一半，在售屋網站賣了1年多仍賣不掉；不過，發生5死命案聞名全台的二林洪宅近來竟傳出開價6000萬元求售，約為市價3倍之譜。

2001年9月間，彰化二林發生震驚全台的洪若潭1家5口滅門血案，占地逾3000坪的洪宅頓時成為全台最知名的凶宅。

案發5年後，來自台北的醫師李世傑，透過法拍程序，以低於行情的1100多萬元買下，再度喚起全台民眾對洪宅命案的記憶。如今地方盛傳出李世傑開價6000萬元求售洪宅，再度引發熱議。記者今天下午撥李手機求證該事，李手機關機。

洪宅附近居民說，有聽說李醫師透過友人求售洪宅，10幾年前李醫師買下洪宅時，很常看到他，甚至還曾在洪宅舉辦中秋烤肉聯歡晚會，李醫師也在洪宅內蓋了玻璃屋、游泳池，還弄了卡拉OK，但這幾年已經很少看到李醫師了，1年看不到幾次，平常洪宅內有人定時在管理及整理。

「6000萬元？沒那個行情啦！」居民說，李醫師最近1次回來洪宅時，大家在聊天時提到二林地區近來房市很熱，土地及房子都翻倍在漲，洪宅占地寬廣，這個時機拿出來賣行情應該很好，當時李醫師也附和表示「好啊，真的有人要買的話，6000萬就賣」，當時就有人跟著喊說開價太貴了。

稱得上是彰化最凶宅的二林洪宅傳出開價6000萬元求售，同樣是凶宅，彰化大村1處座北朝南的3樓透天厝凶宅開價270萬元求售，不到市價一半，去年掛上售屋網站後，1年多以來仍乏人問津，近日房仲再度包裝後再上架，盼想搶便宜的民眾參考參考。