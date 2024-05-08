日本京都藝術家横田満康「和硝子の世界」特展台北登場

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來自日本京都的藝術家横田満康老師將於2024年5月8日至7月5日在台北WUZ屋子台北未來店舉辦名為「和硝子の世界」的展覽。這次展覽將展示横田満康老師獨特的玻璃藝術作品，融合了傳統和現代技術，呈現出前所未有的美麗。

横田満康老師的作品不僅使用傳統的和服、腰帶的繪製方法，還融合了海外的繪製技術，展現了和服、腰帶的歷史與美麗。展覽中的作品由10多名京都工匠共同創作，透過新技術將其燒成玻璃，觀眾可以從不同角度和光線下欣賞作品，呈現出多變的色彩與光影。

在展覽中，觀眾將有機會欣賞到多件精美的作品，如「黒翔辻が花」、「幸風辻ヶ花」、「黒祥金桜」等。這些作品以櫻花、紫藤花等為主題，寓意著歡迎、愛、忠誠和幸福。每件作品都經過横田満康老師精心燒製，展現出玻璃獨特的美感與質感。

横田満康老師是一位世界級的藝術家和建築師，曾在日本及海外多地展出作品，並擁有豐富的經驗與成就。此次展覽是他首次來台灣舉辦個展，展示出他對日本文化之美的獨特見解與創作。展覽期間，觀眾不僅可以欣賞到精湛的玻璃藝術作品，還可以購買展覽作品帶回家中享受。

展覽期間，歡迎蒞臨WUZ屋子台北未來店，一同欣賞横田満康老師的作品，感受日本文化之美。展覽期間，作品也在WUZ官網上販售，讓更多喜愛藝術的朋友能夠擁有這些獨一無二的玻璃藝術品。

「和硝子の世界」特展

展覽時間：2024/05/08(三)至2024/07/05(五)

展覽地點：WUZ屋子台北未來店

展覽地址：台北市大安區忠孝東路四段142號3樓之5

營業時間：09:30-18:30（週六日與國定假日休館）