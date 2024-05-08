阿富汗塔利班否認巴基斯坦指控：已向中方保證與恐襲無關

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阿富汗臨時政府國防部當地時間5月8日，否認了巴基斯坦軍方有關「達蘇水電站專案車隊遭遇巴基斯坦塔利班（TTP，巴塔）恐襲事件，係在阿富汗境內策畫」的說法，並表示阿富汗臨時政府已就此事向中方作出「保證」。

阿富汗臨時政府國防部發言人赫瓦里茲米在社群媒體平台X發布聲明指出：「巴基斯坦軍方發言人最近的說法是不負責任的，與事實相去甚遠。」他說：「將此類事件歸咎於阿富汗是企圖轉移人們對真相的注意，我們堅決反對這種做法。」

聲明指控，中國公民在「有巴基斯坦軍隊嚴密安全掩護」的開伯爾-普什圖省被殺害，「要嘛表明巴基斯坦安全機構軟弱無力，要嘛表明其與襲擊者合作，在這兩種情況下，責任都在於巴基斯坦政府」。

聲明稱，阿國臨時政府「已經在這個問題上向中方作出保證，中方也已瞭解阿富汗人並不捲入此類問題的事實」。

阿富汗KHAAMA通訊社指，巴基斯坦軍方稱已與阿富汗塔利班分享了有關巴基斯坦塔利班（TTP，「巴塔」）在阿國存在的「傳聞證據」，但「尚未看到任何積極進展」。

針對這一說法，赫瓦里茲米反駁表示，阿國臨時政府有很多證據表明「達伊什」（Daesh，即伊斯蘭國）從巴基斯坦領土來到阿富汗並在巴國境內策畫恐怖襲擊。

聲明結語強調：「我們認為巴基斯坦的穩定與安全符合阿富汗和本地區的利益，我們相信阿富汗和巴基斯坦人民之間的兄弟情誼和良好關係。」

中企承建巴基斯坦開伯爾-普什圖省達蘇水電站專案車輛，今年3月26日從巴國首都伊斯蘭馬巴德前往專案現場途中遭遇恐怖襲擊，造成5名中方人員、1名巴方人員遇難。5月7日，巴基斯坦三軍公共關係部官員召開記者會宣布，該事件係由巴塔恐怖分子在阿富汗境內策畫，「自殺式炸彈襲擊者也是阿富汗人」。

KHAAMA通訊社報導，最近口舌之爭加劇兩國緊張關係。路透報導，近幾個月來，巴基斯坦和阿富汗關係惡化。巴基斯坦此前多次指責阿富汗，稱巴塔頻繁從阿富汗發動跨境襲擊，阿臨時政府則否認了類似指控。

根據開伯爾-普什圖省警方反恐部門4月29日發布聲明，在巴方專門組建的聯合調查組領導下，有關部門根據情報逮捕了4名涉嫌參與製造達蘇水電站項目襲擊事件的恐怖分子。被逮捕的4名恐怖分子隸屬於巴塔，均來自該省曼塞赫拉地區。聲明公布了4人姓名，但未披露更多案件調查的詳細資訊。