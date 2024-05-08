南山人壽教戰小朋友投保建議 當媽媽們的神隊友

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在母親節前夕，南山人壽為提供媽媽們實用的小朋友投保建議，讓媽媽們能用有限預算、為不同年齡層的孩子們，視不同需求規劃做最適切的保障內容，填補可能的風險漏洞，讓保險成為媽媽們照顧家庭的堅實後盾。

首先，針對新生兒及1歲以內嬰兒，先天代謝異常疾病的症狀大多不明顯，建議寶寶在出生滿48小時後，及時接受政府所補助的21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢；過去，不少新手爸媽擔心檢查結果會影響到新生兒保險的保費或核保，針對此疑慮，各家保險公司自2012年起，對於保險年齡0歲之新生兒(滿6個月大前)，針對衛生福利部公告之新生兒篩檢項目之疾病，應排除等待期的規範。提醒所有新手媽媽切勿為了保險，延後作新生兒先天性代謝異常疾病篩檢的時間，反而容易錯過黃金治療期。

隨著寶寶逐漸長大，母體給的抗體大約會在6個月大之後開始消退，改由寶寶自身的免疫系統對抗外界的細菌與病毒。由於這階段寶寶的免疫機制尚未成熟，如遇病毒入侵，嚴重的話可能隨時要住院觀察治療，南山人壽建議，可提早為家中嬰幼兒規劃住院日額、實支實付、手術醫療等保障，精準填補0-1歲可能面臨的醫療風險。

其次，隨著小孩逐漸長大、活動力變高，1至14歲兒童及少年意外傷害險成為這時期最需要加強的保障重點。根據衛生福利部111年死因統計結果分析，「事故傷害」是台灣1至14歲的兒少死亡原因的首位，其中，又以運輸事故、跌倒(落)以及意外溺死或淹沒為前3大兒少事故傷害的死亡原因。

在此階段，建議媽媽們可為孩子規劃完整的意外傷害、住院日額以及實支實付保障，尤其是有提供骨折或重大燒燙傷保障的意外傷害險，為活潑好動的孩子增添保障，一旦面臨意外時刻，可享有良好的醫療品質和專業照護，讓孩子可以無憂地健康長大。

第三，針對15至24歲的少年及青年，根據衛生福利部最新死因統計，「事故傷害」、「蓄意自我傷害」、「癌症」為15-24歲少年及青年的前三大死亡原因；在此階段，除了可以幫小孩強化意外傷害及實支實付保障，隨著癌症及重大疾病走向年輕化，建議媽媽們可考慮開始為孩子規劃癌症及重大疾病險，為未來可能的醫療風險提前部署，給孩子安心無畏懼的生活。

為感謝天底下的媽媽們，南山人壽自即日起至6月底舉辦「馨中龍是禮」母親節活動，月月抽好禮，今年為龍年，各界均期待台灣的生育率可有龍年效應。為鼓勵爸媽重視新生兒的保險保障，南山人壽在6月底前也舉辦「龍厚禮月月抽」客戶活動，只要投保南山人壽任一新保單且被保險人的投保年齡為0-2歲(含)，即可參與活動。

南山人壽提醒，購買以上保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。