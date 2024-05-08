慕樺廣告董事長李幹樂：未來產品主流一定要像「男人的白襯衫！」

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豪宅市場再度面臨政策壓抑，內政部針對私法人以買宿舍名義購置豪宅，新增限成屋、禁買高價住宅、公司成立至少1年及員工5人以上的3大限制；對此，慕樺廣告董事長李幹樂表示，這項新政策，會影響豪宅市場，業者只能尊重政府法令；預期未來產品主流，一定要像「男人的白襯衫！」以3房、4房這種「一輩子都不會褪流行」的產品為主。

李幹樂今（8）日在「新潤士科大院」宣布公開記者會後，回應內政部最新預告修正的「私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法」3項限制指出，對於豪宅市場，當然會有影響，其實私法人買房採許可制，申請案在2024年總統大選之前都可望審查通過，但今年選後，幾乎都沒過，公權力是掌握在政府手中，身為業者，我們尊重政府的法令。

李幹樂指出，上述政策，對於銷售中的「新潤士科大院」影響很小。

豪宅管制新令對於慕樺未來接案、桓邦未來推案，是否造成影響？李幹樂表示，現在台北市適合作大坪數豪宅產品的機率已經不大，大部分已朝向中小坪產品，未來像「男人的白襯衫」或藍領襯衫，3房、4房這類產品，一輩子都不會褪流行。

觀察下半年房市趨勢，李幹樂表示，在通膨壓力下，最近房市還不錯，比有些專家預期要好一點點；展望下半年，應該表現持平。