高雄台南供水韌性升級 曾文南化水庫聯通每日80萬噸備援

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高雄、台南供水韌性升級了！總統蔡英文8日下午前往台南視察「曾文─南化聯通管工程計畫」，這項計畫提前完工，即將邁向試水目標，這項珍珠串計畫，串起台灣西部水庫，讓各區域水資源更有效調度，打造南部地區的供水穩定。

蔡英文總統今前往台南視察「曾文南化聯通管工程計畫」時表示，「曾文南化聯通管工程計畫」即將邁向試通水目標，隨著「曾文南化聯通管」提前完工，搭配原有的「南化高屏聯通管」，將讓台南、高雄兩地水資源應用更具彈性。這項工程也是經濟部「珍珠串計畫」重要一環，串接起台灣西部的水庫，讓各區域水資源更有效地調度，維持供水穩定。未來政府也會以開源、節流、調度、備援等策略，持續提升台灣水資源韌性，打造更穩定、安全的用水環境。

蔡英文指出，上週二「曾文南化聯通管工程計畫」已經接通管線，今天充水後就要邁向試通水的目標。這項工程是推動前瞻基礎建設的重大成果，也是經濟部「珍珠串計畫」的重要一環。藉由「珍珠串計畫」，串接起台灣西部的水庫，讓各區域的水資源能更有效地調度，並維持供水的穩定。

蔡英文說，隨著「曾文南化聯通管」的提前完工，搭配原有的「南化高屏聯通管」，串接起曾文、南化、烏山頭水庫和高屏攔河堰，也讓曾文和南化水庫具有「雙向備援」的調度能力。

蔡英文說，現在水庫容量大的曾文水庫，不僅能以每日80萬噸的備援能力，支援庫容較小的南化水庫；在雨季時，南化水庫的溢流也能反送到烏山頭水庫存放，藉此穩定南部灌溉、民生及工業用水，也讓台南、高雄兩地水資源的應用更具彈性。

蔡英文提到，回顧2021年，因為「桃竹備援管線」的提前完工，讓竹科用水不受百年大旱的影響，被稱為「一條水管救世界」，相信未來「曾文南化聯通管」也將發揮重要的功能。

蔡英文說，水的供應無虞是下一個階段國家建設非常重要元素， 因此，政府自2016年以來，有系統地投入國家預算改善基礎建設，讓產業所需要的基礎建設能到位，持續強化國家的競爭力。國際間做國家競爭力排名時，我們也一直往上提升。

她指出，我們期盼透過完善各項水利設施，為國家整體發展打下穩固的基礎，並且繼續提升台灣的國際競爭力。除了管線工程，近年來政府也大力推動科技造水，像是永康、安平及仁德再生水廠，未來完工後將可以滿足南科的用水需求。另外，去年所核定的台南海水淡化廠，後續將為南部地區帶來每日10萬噸的供水，持續為在地產業及民眾，打造更穩定、更安全的用水環境。

蔡英文也感謝經濟部、水利署及台水公司全體工作夥伴付出，讓一項又一項重大水利設施，能如期如質完成，甚至提前完成。未來，政府也會以開源、節流、調度、備援等策略，持續提升臺灣的水資源韌性，一起讓水源更多元、調度更靈活。

包括經長王美花、台南市長黃偉哲、高雄市副市長林欽榮、嘉義縣副縣長劉培東、立法委員郭國文、賴惠員、陳亭妃等亦出席是項活動。