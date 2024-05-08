祝賀普丁總統就職 陸外交部：中俄兩國元首同意保持密切交往

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莫斯科當地時間7日，普丁正式宣誓就任俄羅斯聯邦第八屆總統。俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，普丁新總統任期內的首訪國家為中國。中國外交部發言人林劍8日在例行記者會祝賀普丁總統就職，表示中俄兩國元首同意保持密切交往。

「中方對普京總統就職表示祝賀。」林劍介紹，此前習近平主席已向普丁總統致賀電，祝賀他當選連任。相信在普丁總統的領導下，俄羅斯國家建設和經濟社會發展將不斷取得新成就。

林劍表示，在習近平主席和普丁總統的戰略引領下，中俄關係保持健康穩定發展，雙方始終秉持不結盟、不對抗、不針對第三方原則，在相互尊重、平等互利基礎上，發展兩國關係和各領域合作，給兩國人民帶來了實實在在的好處，為促進世界共同發展進步發揮了積極作用。

林劍表示，今年是中俄建交75週年，雙方將以兩國元首共識為遵循，不斷增進互信，拓展合作，傳承友好，共同倡導推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，踐行真正的多邊主義，引領全球治理，朝著更加公正合理的方向發展。中方高度重視兩國元首外交對於雙邊關係的戰略引領作用，兩國元首一致同意繼續保持密切交往，確保中俄關係始終順利穩定向前發展。

至於普丁何時訪問中國，林劍說，「關於你提到的具體問題，目前我沒有可以發佈的信息。」