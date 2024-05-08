台中捷運蓄勢待發 市議員頻催藍線、綠線延伸進度

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台中市議會今（8日）進行交通地政委員會業務質詢，市議員張家銨指出，綠線延伸案中央已核定可行性研究100日，卻不見市府有任何動作；而市議員陳雅惠、謝家宜、陳俞融、張芬郁、陳淑華、蕭隆澤等人也關心台中捷運藍線建設進度；交通局回應，相關作業加速推動中。

張家銨質詢時表示，台中捷運綠線延伸線分別是往北延伸大坑段；往南延伸彰化段，今年1月31號經中央核定可行性研究通過後，市府照理可以進行綜合規畫的招標程序，但從可行性研究核定至今近100日，卻不見市府有任何動作。

張家銨指出，相較於同樣由台中市政府做的捷運藍線，從中央核定可行性研究，到綜合規畫的標案公開閱覽，花了68天；捷運綠線延伸線，自核定以來已過98天，近100日的時間市府卻毫無動作。她認為，捷運藍線的評估作業不比捷運綠線延伸線少，為何捷運綠線的進度卻可以如此緩慢，並質疑真正拖住台中捷運發展就是台中市政府。

另，市議員陳雅惠質詢時指出，台中捷運藍線全長24.8公里，總經費高達1615.14億元，計畫，市長盧秀燕曾在2024年3月市政會議上公開表示，期盼藍線在她的任內能開工，而今（2024）年初藍線綜合規畫報告及綠線延伸至大坑、彰化可行性研究均獲得行政院核定，他要求交通局快馬加鞭，兌現承諾。

交通局長葉昭甫表示，捷運藍線綜合規畫報告書經行政院於2024年1月29日核定，市府目前正修正基本設計報告內容，預計2024年年中依規定提送文件報行政院公共工程委員會審議，爭取於今年核定，並同步辦理都市計畫變更及用地取得作業。另，捷運綠線延伸目前市府正依相關規定續辦綜合規畫、環境影響評估及都市計畫變更等相關作業，後續將積極加速推進。